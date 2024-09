Sondaggi su Leva obbligatoria, italiani favorevoli o contrari?

Il dibattito sulla reintroduzione della leva obbligatoria per i neo-maggiorenni resta attuale, inaspettatamente però non c’è una netta spaccatura tra i favorevoli e i contrari, minima è la percentuale degli indecisi. Youtrend si è occupato di realizzare un sondaggio per capire come il popolo italiano si divida in merito alla questione, gli intervistati sono stati divisi per fasce di età: dai 18 ai 34 anni, dai 35 ai 54 e dai 55 in su. Il dato meno inaspettato è sicuramente quello che mostra che la percentuale più bassa di favorevoli alla leva obbligatoria si inserisce nella fascia di età compresa tra i 18 e 34 anni, infatti solo il 36% è favorevole alla leva obbligatoria a fronte del restante 55% contrario.

Dagli esiti del sondaggio condotto da Youtrend emerge un maggiore equilibrio tra i pareri delle fasce di età più avanzate, le persone comprese tra i 35 e i 54 anni si dividono in 51% favorevoli e 44% contrari, mentre le persone da 55 anni in su sono divise in 49% favorevoli e 43% contrari. Non mancano gli indecisi che, anche in questo caso, sono equamente divisi tra le varie fasce di età. Alla luce di questa indagine condotta da Youtrend emerge che il 47% è favorevole a una sua reintroduzione, mentre il 46% è contrario.

Leva obbligatoria, sguardo sugli altri stati: cosa fanno?

Era il 12 Maggio del 2024 quando Salvini, presente all’adunata degli alpini a Vicenza si era espresso riguardo alla reintroduzione della leva obbligatoria. Il leader della lega in quell’occasione, come riporta l’agenzia Ansa, ha parlato della necessità dell’introduzione della leva obbligatoria della durata di sei mesi, rivolta a ragazzi e ragazze, la sua idea è quella di un “grande progetto di educazione civica”. In Italia il quadro resta ancora poco chiaro in merito, ci si chiede se invece nelle altri parti del mondo lo sia di più. Sembrerebbe di sì, in Norvegia è aumentato il numero dei soldati arruolati, la Danimarca ha intenzione di estendere la coscrizione alle donne e aumentare la durata del servizio, la Lettonia e la Svezia hanno recentemente ripreso il servizio militare.

Tra le ultime nazioni ad avere assunto una posizione chiara sulla vicenda spicca la Serbia, infatti come riporta TGCOM24, il governo serbo ha autorizzato il ripristino del servizio militare obbligatorio che era stato abolito nel 2011. La durata della leva obbligatoria sarà di 75 giorni, nonché obbligatoria per gli uomini, volontaria per le donne mantenendo le stesse regole e la stessa durata. Sempre TGCOM24 riporta che tutte le misure necessarie per la reintroduzione della leva obbligatoria, così come ha dichiarato il premier serbo Milos Vucevic, verranno vagliate da un gruppo di lavoro specifico.