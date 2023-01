SONDAGGI LOMBARDIA ELEZIONI REGIONALI/ Fontana 41,3%, Majorino 25% battuto da Moratti

GLI ULTIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA

A meno di un mese dalle Elezioni Regionali in Lombardia, i sondaggi politici diffusi nel pieno della campagna elettorale mostrano una sfida tutt’altro che “risolta” tra i tre principali candidati a guidare Regione Lombardia nei prossimi 5 anni. Gli ultimi dati pubblicati da Scenari Politici Winpoll hanno sicuramente dato un’iniezione di fiducia importante per il Centrodestra a guida Attilio Fontana: non solo confermano il trend sopra il 40% nelle intenzioni di voto, ma vede il suo diretto avversario candidato Pd-M5s, Pierfrancesco Majorino, battuto addirittura dalla leader del Terzo Polo in Lombardia, Letizia Moratti.

Autonomia, Formigoni “serve decentramento poteri”/ “Ecco i 3 errori di chi si oppone”

I sondaggi sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023 vedono infatti il Governatore uscente Fontana, ad un mese dal voto, al 41,3% delle preferenze: per l’europarlamentare dem Majorino il 25,2% non basta per vincere la contesa e neanche per superare l’ex vicepresidente di Regione Lombardia, data al 27,6% secondo i sondaggi Winpoll del 14 gennaio. Anche a livello di fiducia personale nei candidati alle Regionali lombarde, Attilio Fontana riesce a spuntarla con il 44% delle preferenze contro il 40% di Majorino e il 39% della Moratti: in termini di conoscenza diretta del singolo candidato, i sondaggi sulle Regionali Lombardia 2023 confermano la piena riconoscibilità per i due vertici di Regione Lombardia negli ultimi tre anni (99% per Moratti e Fontana) mentre è decisamente più bassa per l’ex assessore del Comune di Milano Majorino, al 78%.

Sondaggi Regionali Lombardia-Lazio/ Fontana 41%, Moratti batte Pd. Rocca +9% sul Csx

FONTANA, MAJORINO, MORATTI: LE REAZIONI AI SONDAGGI POLITICI SULLE REGIONALI

Nei primi commenti a caldo dopo la pubblicazione dei sondaggi politici Winpoll sulle Elezioni Regionali in Lombardia, tutti e tre i candidati dimostrano fiducia nella contesa del 12-13 febbraio: chi in forza dei numeri, chi per il netto recupero rispetto ad un mese fa e chi per l’incrocio di più sondaggi che mostrano una forbice in realtà meno netta tra Centrodestra e area progressista. Cominciamo con il Presidente Fontana che sottolinea ieri ad un evento elettorale, «Nei sondaggi per me l’importante è essere davanti, poi che al secondo posto ci sia la Moratti o Majorino sono cose che non mi riguardano».

Attilio Fontana/ "Autonomia? Dette tante cose assolutamente false. La sanità..."

Secondo Letizia Moratti i sondaggi Winpoll dimostrano un dato sul Terzo Polo: «Siamo a un passo dalla vittoria. La partita è apertissima e noi corriamo per vincere. Abbiamo un sondaggio vero: siamo a un passo dalla soglia del 30%. Una Lombardia miìgliore – ha concluso – è un progetto, non un sogno». Da ultimo il candidato di Pd e M5s, Majorino, sottolinea come in realtà tutti i sondaggi «dicono che la partita e’ apertissima tra me e Fontana». L’europarlamentare cita ovviamente anche i sondaggi Ixi di inizio gennaio che mostrano una forbice di soli 5 punti percentuali tra il Governatore e lo sfidante dem: «La realtà è che rispetto a un mese e mezzo fa siamo in una situazione completamente diversa: prima c’era il dibattito su chi potesse arrivare secondo tra me e Letizia Moratti, adesso il dibattito su chi arriverà primo tra me e Fontana. Questo lo dice il 95 per cento dei sondaggi e soprattutto lo dice la sensazione fortissima che c’e’ in giro».











© RIPRODUZIONE RISERVATA