SONDAGGI POLITICI 2024/ Meloni fa crescere il Centrodestra, Pd ko sotto 20%, Renzi 5%. Europee, Ppe al 23%

I SONDAGGI POLITICI SWG E IL GRADIMENTO DEI LEADER: IL VOLO DEL CENTRODESTRA CON MELONI-FDI

Non c’è inizio di settimana che tenga senza i nuovi sondaggi politici stilati da Swg per TgLa7 e dopo un marzo tutt’altro che positivo sul fronte consensi, a sorridere torna nuovamente Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia: le intenzioni di voto raccolte entro l’8 aprile 2024 mostrano un vantaggio in aumento tra la lista di Meloni e la rivale diretta segretaria del Partito Democratico. Al 26,9% FdI di Meloni troneggia con un +0,2% rispetto agli stessi sondaggi politici di una settimana fa, mentre scenario completamente diverso per i due principali partiti-rivali nel potenziale “campo largo”: le inchieste a Bari e Torino su esponenti dem hanno fatto esplodere la lite a distanza fra Schlein e Conte, con ripercussioni anche sul fronte consensi.

I sondaggi politici Swg mostrano un 19,8% per il Pd, in calo dello 0,3% rispetto ad una settimana fa, mentre perde lo 0,2% il M5s di Giuseppe Conte scendendo al 15,6%: sale la Lega di Salvini dello 0,3% portandosi all’8,8% e staccando Forza Italia di un punto percentuale netto. Chiudono le intenzioni di voto per TgLa7 la neo-lista di Renzi e Bonino, Stati Uniti d’Europa, al 5,3% (anche se perde l’1% netto rispetto agli ultimi sondaggi politici Seg) davanti ad Azione di Calenda al 4%, Verdi-Sinistra al 3,9%, lista Santoro all’1,6%, lista Cateno De Luca 1,5%, Democrazia Sovrana Popolare 1,4%, Noi Moderati all’1%.

Prima del “borsino” sui leader politici, occorre ricordare come ad oggi v’è ancora un 39% di intervistati che ammette di non voler votare o di essere profondamente indecisi: a loro cercheranno di parlare i partiti nei prossimi mesi in vista delle Elezioni Europee, con il gradimento attuale per i leader che resta sempre appannaggio di Giorgia Meloni e del Centrodestra. La Premier guida la “banda” al 36%, davanti a Giuseppe Conte con il 30%, Antonio Tajani 29%, Elly Schlein al 26% (in crescita del 4% rispetto agli stessi sondaggi di novembre 2023), Matteo Salvini 21%, Nicola Fratoianni 19%, Angelo Bonelli 18%, Carlo Calenda 17% e Matteo Renzi ultimo al 12% di preferenze.

GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI YOUTREND-QUORUM: VOTI PARTITI EUROPEEI, PPE +3% SUL PSE, CONSERVATORI AL 16%

Facendo un piccolo passo indietro verso la giornata di ieri, i sondaggi politici raccolti da Qorum-YouTrend per SkyTG24 provano a registrare una misurazione del consenso più “ampia” valutando una sola volta al mese la “fotografia” generale sulle preferenze per i partiti italiani. Osservando i dati raccolti fino all’8 aprile, gli intervistati puntano dritto alla fiducia per FdI di Giorgia Meloni, in aumento dello 0,6% di preferenze fino ad un complessivo 27,7% di gradimento: staccata nettamente Schlein con il Pd al 19,8%, dato simile a Swg anche per il Movimento 5Stelle fermo al 16%.

Per i sondaggi politici di Sky, Forza Italia sarebbe davanti alla Lega sebbene di poco: 7,9% per Tajani, 7,5% per il Carroccio, mentre nettamente più in ribasso tutti gli altri partiti in corsa verso le Elezioni Europee. La lista Renzi-Bonino che unisce Italia Viva e PiùEuropa raccoglie il 4,6%, AVS appena sotto la soglia di sbarramento al 3,9%, Azione di Calenda non oltre il 3,1%, Pace Terra Dignità 2,2%, Libertà-SudChiamaNord 1,6%, Noi Moderati 1%. Chiudiamo la rassegna quotidiana di sondaggi politici con i voti conferiti dagli intervistati Quorum-YouTrend per i singoli partiti europei in corsa nel voto di giugno: se infatti si potesse scegliere direttamente il gruppo parlamentare Ue di riferimento, gli italiani puntano ancora ai popolari del PPE al 23%, socialisti PSE al 20%, Verdi al terzo posto con il 17% appena davanti all’ECR, i conservatori di Meloni, al 16%. Chiudono la lista di Sinistra GUE/NGL all’11%, Identità e Democrazia (Lega) al 7% e Renew Europe (Renzi, Calenda e Bonino) al 6%, con una fetta altissima di indecisione e non voto al 62%.











