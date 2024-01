Sondaggi politici 2024/ Meloni sotto il 30%, Pd +3,6%. Forza Italia sorpassa la Lega, crolla M5s al 16,5%

LE INTENZIONI DI VOTO NEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ: CALO MELONI, RISCATTO SCHLEIN, SORPASSO FI

Come “fotografato” daIla recente “Supermedia” YouTrend, anche i primi sondaggi politici dell’anno 2024 presentati da Tecné durante la puntata di “È sempre CartaBianca” confermano un trend degli ultimi 12 mesi: FdI di Meloni resiste ma in lieve calo, la Lega perde terreno e il Pd di Schlein, pur rimanendo sotto il 20%, è in netta ripresa rispetto alle Elezioni Politiche 2022.

Le prime intenzioni di voto dell’anno vedono infatti Fratelli d’Italia perdere terreno rispetto ai medesimi sondaggi politici di un anno fa: FdI al 28,8% perde il 2,2% su scala nazionale, mentre il Partito Democratico resta a distanza di 10 punti nonostante il “boom” di Schlein con +3,6% rispetto al risultato minimo di fine 2022. Dietro al 19,5% del Pd troviamo in netto calo il M5s di Giuseppe Conte, 16,5% per i grillini con “malus” dell’1,7% rispetto allo scorso anno: sempre sul fronte Centrodestra, Forza Italia di Tajani nell’anno della dipartita di Berlusconi recupera terreno e si riporta alle soglie del 10%. Ma soprattutto, FI arriva al sorpasso sulla Lega: gli azzurri guadagnano l’1,7% raggiungendo il 9,4% nei consensi, contro l’8,3% di Salvini (in calo lieve dello 0,7%). Chiudono sotto quota 5% tutti gli altri partiti, a cominciare dal “fu” Terzo Polo ormai disgregato tra Azione – 3,8% di Calenda – e Italia Viva di Renzi al 3%: nei sondaggi politici Tecné si segnala poi il 3,5% di Verdi-Sinistra, 2,4% PiùEuropa e tutti gli altri mini-partiti che assieme fanno il 5,3%.

SONDAGGI POLITICI VERSO LE EUROPEE: I DATI EUROPE ELECTS E IL VOLO DI LEPEN-SALVINI

Dai sondaggi politici nazionali a quelli legati alla più importante delle prossime scadenze elettorali nel 2024, ovvero le Elezioni Europee di giugno dove verrà rinnovato Parlamento Europeo e Commissione Ue: mancano 6 mesi esatti al voto del 6-9 giugno (date ancora da confermare in Italia, ndr) e le compagini europee si affrettano a lanciare le prime campagne elettorali per conquistare i consensi utili.

Secondo le ultime analisi dei sondaggi politici su “Europe Elects” (sulla base dei rilevamenti pubblicati nei Paesi Ue negli ultimi 90 giorni) emerge il “boom” autentico del gruppo Identità e democrazia (di cui fa parte oltre a Marine Le Pen anche la Lega di Salvini), con 93 seggi eletti se si votasse oggi. Si tratta del terzo posto solitario dietro ai grandi partiti Ppe e Socialisti: 179 i seggi al momento “attribuibili” al Partito Popolare, 142 per S&D che calerebbe di 12 parlamentari rispetto alle scorse Europee. I sondaggi legati al sistema proporzionale puro in Ue vedono poi, appena dietro a Id, i Liberali di Macron (RE) a 84 seggi, i Conservatori di Giorgia Meloni (ECR) a 81 seggi e i Verdi in crollo totale a 49 seggi.

