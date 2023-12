Sondaggi politici/ Elezioni europee, destra vola: Identità e Democrazia (con Lega) verso 93 eletti, ko Verdi

SONDAGGI POLITICI: LA DESTRA VOLA VERSO ELEZIONI EUROPEE

La destra si prepara a prendersi l’Unione europea. I sondaggi politici in vista delle elezioni europee parlano chiaro e danno in forte ascesa le destre in Europa. Se si votasse oggi per il parlamento europeo, stando all’elaborazione del sito Europeelects.eu, il gruppo Identità e Democrazia di cui la Lega è il partito più numeroso salirebbe da 76 a 93 eletti, con una stima che va da 84 a 98. Potrebbe esserci un exploit del Rassemblement National di Marine Le Pen, che passerebbe da 19 a 27 eletti e sarebbe primo partito per distacco, con 9 seggi in più di Renaissance del presidente Emmanuel Macron. Invece, la Lega farebbe eleggere 8 rappresentanti.

Una componente importante di Identità e Democrazia è il partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD) che per i sondaggi politici volerebbe da 9 a 22 europarlamentari. Quindi, Id diventerebbe la terza forza del parlamento europeo, sorpassando i Conservatori (Ecr) di cui fa parte Fratelli d’Italia, che sarebbe il partito italiano più rappresentato in Europa con 26 eletti, contro i 9 portati a Bruxelles nel 2019. Ma comunque Ecr è dato in crescita, perché da 62 deputati salirebbe a 81, con una media che va da 74 a 85.

SONDAGGI POLITICI: EUROPA VERDE FUORI DA PARLAMENTO UE?

Il gruppo più numeroso, come da previsioni, dovrebbe restare il Partito Popolare Europeo (Ppe), che stando ai sondaggi politici dell’ultimo mese ha guadagnato 4 rappresentanti salendo a 179. Se si votasse oggi, Forza Italia porterebbe 6 rappresentanti. Il secondo gruppo più numeroso è quello dei Socialisti e Democratici (S&D) con 141 seggi, contro però i 147 dell’ultima tornata, con una forbice che va da 133 a 148. Il Pd è in linea ai 15 portati a Bruxelles, visto che è quotato a 17 rappresentanti.

La quarta forza sarebbe Renew Europe (di cui fanno parte Azione e Italia Viva) dominato da Macron, ma scenderebbe da 98 a 84 seggi, con la previsione peggiore che parla di 75 eletti. Da segnalare la forte discesa dei Verdi, che dovrebbero crollare da 74 a 49 eurodeputati, quindi Europa Verde, il partito di Bonelli, rischia di non avere alcun rappresentante. Precisiamo che i calcoli relativi ai sondaggi politici sono stati effettuati tenendo conto che il prossimo parlamento europeo avrà 720 deputati, non 705.

