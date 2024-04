Sondaggi politici 2024/ Vola FdI a +8% su Schlein, Conte 16,4%, Lega 8,5%. 54% crede alla tenuta del Governo

I SONDAGGI POLITICI DELL’ATLANTE DEMOS-DEMETRA: LE INTENZIONI DI VOTO CON FDI AL 28% E IL PD DI SCHLEIN NON OLTRE IL 20%

Nel weekend dove il Partito Democratico di Elly Schlein ha presentato le liste per le prossime Europee, non con poche sorprese tra i nomi a cominciare dal suo ruolo di capolista (senza però poi scegliere di rimanere in Europarlamento nel caso fosse eletta), “accende” i fari sulla campagna elettorale dove da settimane ormai i sondaggi politici aggiornano sull’andamento e gradimento dei singoli partiti in corsa per il voto dell’8-9 giugno 2024.

Dopo le difficoltà riscontrate a febbraio e marzo, aprile è il mese in cui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è tornato a “volare” secondo l’Atlante Politico dei sondaggi politici Demos&Pi e Demetra per “La Repubblica”: FdI si conferma infatti al 28%, staccando ulteriormente il Pd di Schlein ancora fermo al 20,2%, in attesa di vedere se la presenza della Segretaria nelle liste avrà un effetto positivo o meno sul consenso dem. Al terzo posto si conferma il M5s di Conte attorno al 16,4% mentre la Lega di Salvini secondo Demos resta avanti all’alleato Tajani con Forza Italia all’8%: chiudono le intenzioni di voto verso le Europee l’alleanza Verdi-Sinistra, che ha appena imbarcato tra i candidati la detenuta in Ungheria Ilaria Salis, al 4,2%, appena davanti al 4,1% di Stati Uniti d’Europa (Renzi e Bonino) e al 4% di Carlo Calenda con Azione

FIDUCIA GOVERNO, TENUTA DEL CENTRODESTRA E GRADIMENTO LEADER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dal Governo ai leader passando alla tenuta della Legislatura, gli altri sondaggi politici inseriti nelle intervista di Demo-Demetra mostrano una solidità ancora buona per l’esecutivo targato Centrodestra, specie nella tenuta al netto delle traversie interne: ad oggi infatti il 44% dice di avere fiducia nel Governo Meloni, lo stesso dato riscontrato nelle interviste anche per la Presidente del Consiglio. Guardando invece gli altri leader politici, troviamo appena dietro il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani al 42%: sul terzo gradino del podio, a sorpresa, una delle leader di Stati Unit’ d’Europa, la radicale Emma Bonino.

Via via arrivano poi tutti gli altri leader, cominciando da Giuseppe Conte al 34% davanti alla rivale-alleata del “potenziale” campo largo Elly Schlein, ferma al 31% di gradimento personale: chiude il borsino dei leader analizzato dai sondaggi politici Demos il segretario della Lega Matteo Salvini al 27%, Calenda al 25%, Fratoianni di Sinistra Italiana al 23%, il verde Angelo Bonelli al 21% e infine Matteo Renzi al 19%. Ad oggi, infine, vi è un 54% di elettori che crede che il Governo Meloni possa rimanere in carica fino alla fine della legislatura nel 2027: il 26% pensa invece ad una crisi tra qualche anno, mentre solo il 12% ritiene che tra un anno la maggioranza sarà un’altra.











