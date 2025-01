I SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO MELONI SORPRENDONO DOPO OLTRE DUE ANNI A PALAZZO CHIGI…

C’è una foto che circola sul web, scattata durante l’ultimo G7 a Borgo Egnazia, in Puglia, che ritrae i sette capi di Stato più importanti al mondo. Guardando i sondaggi politici nazionali di inizio 2025, i risultati delle ultime elezioni e le vicende “extra-parlamentari” dei singoli Paesi, emerge un dato interessante: solo una leader tra i sette si è “salvata” finora, e con ottimi risultati. Il Governo di Giorgia Meloni, dopo oltre due anni dal giuramento successivo alla vittoria nelle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, mantiene un grado di consenso e fiducia superiore al 50%. Secondo gli ultimi sondaggi politici di Lab21.01 per Affari Italiani, la preferenza espressa per l’operato della Presidente del Consiglio e del suo Governo si attesta al 53,9%, con un incremento dello 0,3% rispetto allo stesso sondaggio di novembre 2024.

Basandosi su interviste raccolte entro il 5 gennaio scorso (qui Lab21.01 ha fornito anche le intenzioni di voto, ndr), il dato impressionante sulla leader di Fratelli d’Italia è legato a quella foto del G7, dove appaiono un Biden sfiduciato dal suo partito, un Macron in crisi politica con due governi successivi senza fiducia, un Trudeau fresco dimissionario in Canada dopo il crollo dei sondaggi, uno Scholz sfiduciato e costretto a indire elezioni anticipate in Germania, oltre all’ex premier britannico Sunak sconfitto da Starmer e al premier giapponese Kishida che, in crisi di consensi, ha deciso di non ricandidarsi, passando il testimone a Ishiba. Non si tratta solo di sondaggi politici, ma anche di crisi e questioni interne che si intrecciano con quelle internazionali. Resta, tuttavia, il dato sull’Italia di Giorgia Meloni: al momento, il Paese appare politicamente più stabile rispetto agli altri in Europa.

LA TOP FIVE DEI MINISTRI SECONDO I SONDAGGI POLITICI LAB21.01: SFIDA LEGA-FORZA ITALIA, PIANTEDOSI SUL PODIO

Spostandoci dal contesto generale del Governo Meloni e della Premier, ai dati più specifici sui singoli ministri del Consiglio dei Ministri, l’ultima Top Five per consenso, stilata dai sondaggi politici di Lab21.01, evidenzia un’importante affermazione per i ministri in quota Lega e Forza Italia, mentre risultano più indietro gli esponenti di Fratelli d’Italia. In cima alla classifica si trovano i due vicepremier, Matteo Salvini (Trasporti) e Antonio Tajani (Esteri), insieme alla Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone: condividono il primo posto per consenso tra i ministri con il 52,5% degli intervistati, secondo i sondaggi di Affari Italiani.

Adolfo Urso (FdI), Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ottiene comunque un ottimo 51,5%, nonostante un calo dello 0,5% rispetto alla Top Five di dicembre 2024. Sul terzo gradino del podio troviamo il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti (nominato anche “Ministro delle Finanze dell’anno 2024“) e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio (FdI), tutti al 51% di consenso. Chiudono la classifica di fiducia nei ministri il quarto posto, occupato da Anna Maria Bernini (FI, Università) e Gilberto Pichetto Fratin (FI, Ambiente), entrambi al 50,5%, seguiti dalla coppia Crosetto (Difesa) e Giuli (Cultura), che si attestano al 50% su scala nazionale.