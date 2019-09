Sondaggi politici/ 60% boccia Governo Conte-bis: fiducia Ministri Pd-M5s, Di Maio ko

Dalle analisi prodotte dagli ultimi sondaggi politici di Antonio Noto per il Quotidiano.net si può evincere come attorno al nuovo Governo Conte-bis la fiducia degli italiani sia tutt’altro che “in decollo” come invece avviene di norma all’inizio di ogni nuovo esecutivo post-Elezioni. La cosiddetta “luna di miele” per il Governo Pd-M5s-LeU al momento è solo “parziale”, come del resto hanno evidenziato anche i sondaggi espressi ieri da Pagnoncelli-Ipsos per il Corriere della Sera: secondo Noto la fiducia per il Governo attuale è addirittura ferma al 41%, con il 60% circa che dunque si dice scettico o molto scettico contro il Conte-bis. «Anche se il 41% di fiducia all’Esecutivo è generato da una effervescenza iniziale sia degli elettori dem (86%) che del M5S (85%), bisogna riflettere sul fatto che questo valore di inizio è molto più basso rispetto a quanto è accaduto al varo dei precedenti governi», spiega Noto sul QN. L’aumento delle tasse è il maggior timore per gli italiani e forse proprio su questo la fiducia nel Governo è per una volta inferiore al 50% già all’inizio della propria esperienza: i temi di interventi più richiesti ai “giallorossi”, secondo i sondaggi politici di Noto, restano il lavoro, il fisco e l’immigrazione.

SONDAGGI NOTO (7 SETTEMBRE): FIDUCIA MINISTRI GOVERNO CONTE-BIS

Ad aumentare la convinzione che la fiducia nel Governo Conte-bis sia in difficoltà ci pensano poi gli altri sondaggi politici Noto che esprimono il consenso attorno ai nuovi Ministri nominati dal Premier Giuseppe Conte: il capo politico della forza di maggioranza interna al Governo, Luigi Di Maio, viene dato all’ultimo posto della classifica dei Ministri il che non aiuta di certo come “traino” al neo-Governo Movimento 5 Stelle-Pd-LeU. Per il neo-Ministro degli Esteri il dato sotto il 20% certifica la crisi di questo secondo inizio dopo la crisi di Governo gialloverde: in testa, anche come “reazione” al nuovo Viminale post-Salvini troviamo la nuova Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al 48%. Bene anche il Ministro dell’Ambiente M5s, Sergio Costa al 46%, seguito da Dario Franceschini alla Cultura (44%, Pd): a seguire pari merito il Ministro della Difesa Guerini (40%, renziano) e la titolare dell’Agricoltura Teresa Bellanova, oggetto di polemiche e insulti sul web per il suo vestiario alla cerimonia di giuramento del Governo Conte-bis.

