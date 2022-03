Sondaggi politici/ 83% favorevole ad accoglienza profughi ucraini, 41% a invio armi

I sondaggi politici di queste settimane sono quasi esclusivamente legati alla crisi in Ucraina. Non potrebbe essere altrimenti, considerando le drammatiche notizie che arrivano da Kiev sull’invasione russa, e Emg per Agorà ha fatto il punto della situazione sul giudizio degli italiani. C’è grande unità sull’accoglienza dei rifugiati provenienti dal territorio ucraino: l’83% è favorevole, il 9% è contrario, mentre l’8% ha preferito non rispondere. Maggiore divisione, invece, sull’invio di armi all’Ucraina da parte dei Paesi dell’Ue: il 41% è favorevole, mentre il 38% è del parere opposto. Il 21% non ha risposto.

Secondo i sondaggi politici di Emg, c’è grande preoccupazione in Italia per la situazione economica. La crisi in corso Ucraina rischia di danneggiare le nostre finanze per l’88% degli intervistati (+8% rispetto a sette giorni fa), mentre solo per il 3% non ci sono pericoli. Il 9% non ha commentato. E cosa preoccupa di più gli italiani a proposito delle possibili ricadute economiche? Per un intervistato su due l’aumento dei prezzi al consumo, per il 24% l’aumento delle bollette, mentre per il 20% la mancanza di materie prime per le aziende.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso alle intenzioni di voto grazie ai sondaggi politici di Ixè. Il Partito Democratico si conferma al primo posto e allunga sui competitors: i dem di Enrico Letta si attestano al 23,2%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Battuta d’arresto, invece, per Fratelli d’Italia: il movimento politico di Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende al 17,6%. Torna a guadagnare consensi la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio passa dal 16,6% al 17%. Discorso inverso per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,7% e si attestano al 14,9%. Forza Italia mette nel mirino quota 10 per cento: gli azzurri di Silvio Berlusconi salgono al 9,5%, +0,3% rispetto a febbraio. I sondaggi politici di Ixè segnalano la crescita della federazione Azione/+Europa, oggi al 5,2%, mentre tra i partiti minori di centrosinistra segnaliamo Articolo 1 – Mdp al 2,2%, Sinistra Italiana al 2,1% e Italia Viva all’1,7%. Infine, segnaliamo Europa Verde al 2,3%.

