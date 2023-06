Sondaggi politici/ Boom FdI, M5s ko 16%, calo Lega 7,5%. Leader, Meloni +20% su Schlein

SONDAGGI POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO QUORUM: FDI +1,1% IN UN MESE, CALO LEGA E M5S

Nel mese delle Amministrative e della tremenda alluvione in Emilia Romagna – i due fatti politici più rilevanti – i sondaggi politici per la Premier Meloni e per il suo Governo si confermano molto positivi: in particolare, le intenzioni di voto YouTrend-Quorum per SkyTG24 dello scorso 5 giugno confermano la tendenza positiva di Fratelli d’Italia in grado di recuperare l’1,1% di consensi in un solo mese.

I dati elencati dal sondaggio mostrano infatti FdI alle soglie del 30% (al 29,7%), con il Pd sempre staccato di 8-10 punti e con un Movimento 5Stelle in difficoltà: i sondaggi politici per Sky danno infatti il Partito Democratico di Elly Schlein al 21% (+0,2%) mentre i 5Stelle di Conte calano ulteriormente al 16% (-0,9%) su base nazionale. Male la Lega di Salvini che secondo il sondaggio di YouTrend cala fino al 7,5% perdendo lo 0,9% in un mese, riprende invece quota Forza Italia che sale al 6,7% dopo il ritorno di Silvio Berlusconi. Chiudono le intenzioni di voto nazionali Azione di Calenda al 3%, alleanza Verdi-Sinistra al 3,5%, Italia Viva di Renzi all’1,9%, appena dietro a PiùEuropa 2% e davanti a Per l’Italia di Paragone all1,8%.

Rimanendo sui sondaggi politici raccolti da YouTrend e Quorum si prova ad andare oltre alla fiducia per i vari partiti arrivando a puntare il “mirino” dell’indagine sull’andamento del consenso per il Governo e la Presidente del Consiglio: si scopre come a sorpresa in questa particolare fase storica, complici i risultati positivi per l’intero Centrodestra alle Amministrative, stia crescendo più l’esecutivo di Giorgia Meloni. 43% sta con la leader FdI mentre il consenso per il Governo sale di 3 punti e raggiunge quota 41% degli intervistati per Sky TG24.

In chiusura della nostra quotidiana rassegna di sondaggi politici non possiamo non indicare la classifica del gradimento per i leader nazionali redatta dall’analisi YouTrend-Quorum per Sky: dietro all’inarrivabile Sergio Mattarella – al 65% e in crescita del 2% rispetto al sondaggio del 22 maggio – troviamo la Premier Meloni, appunto al 43% di consenso personale. Al terzo posto posto si conferma il leader M5s Giuseppe Conte, al 34% ma in calo del 2%: ancora in ritardo Elly Schlein del Pd, al 26% e in calo dopo i risultati delle Elezioni Comunali e le forti polemiche per la gestione del partito. Chiude la Top8 per la fiducia personale al quinto posto Berlusconi, anche lui al 26% ma in recupero del 2%, poi Salvini al 25% (boom +4% rispetto agli ultimi sondaggi politici), Calenda al 18% e Matteo Renzi al 14%.

