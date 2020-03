Sondaggi politici/ Boom Pd, -5% dalla Lega: Meloni 13,4%, risale M5s, Renzi sotto 3%

La politica non può che essere inevitabilmente travolta e condizionata dall’emergenza Coronavirus e i sondaggi politici vengono di conseguenza: con il Governo che fa la “voce grossa” tra Decreti e appelli all’unità, anche l’opposizione si è adeguata e sta cercando di collaborare attivamente per superare il grave problema dell’epidemia nazionale ed europea. Da qui si può intuire come la “crescita” di certi partiti di “lotta” – la Lega in primis ma anche Italia Viva di Renzi – paghino dazio in questo momento mentre una strategia più conservativa fa guadagnare o comunque non perdere terreno nelle intenzioni di voto. E così gli ultimi sondaggi politici stilati da Ixé per Cartabianca certificano proprio questo particolarissimo momento: Salvini al 27,2% cala ancora perdendo lo 0,5% e trovandosi a solo +5% su un Pd in netta crescita, al 22%, recuperando di fatto il dato delle Europee 2019. Il M5s lentamente risale e si ferma al 15,7%, ma è tallonato sempre più fortemente da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia saliti fino al 13,4% (lieve calo negli ultimi 7 giorni con il -0,3%).

SONDAGGI IPSOS (3 MARZO): MELONI “RECUPERA” SU CONTE

Forza Italia al 6,2% rientra nel discorso della “strategia conservativa” mentre è ancora in crisi Renzi che con Italia Viva cala sotto il 3% e non decolla per nulla come avrebbe sperato: i sondaggi politici Ixè vedono poi gli altri partiti “guidati” da La Sinistra al 2,8%, +Europa al 2,3%, Europa Verde al 2,2%, Azione-Calenda all’1,5%, Cambiamo! Toti allo 0,9%. Sempre sondaggi del martedì sera ma su La7 con DiMartedì, l’emergenza Coronavirus prende ancora largo spazio e si “lega” ai consensi dei singoli leader politici in questo particolarissimo periodo storico: i dati di Pagnoncelli per Ipsos mostrano Giorgia Meloni in netto recupero sul Premier Conte (ancora in testa col 48% di fiducia). Per la leader di Fratelli d’Italia il dato cresce al 38%, in netto aumento rispetto a Matteo Salvini (sopra il 30%) mentre è sempre più “grave” per Matteo Renzi: 10% di fiducia personale per l’ex Premier riflette un minimo storico del leader di Italia Viva che non riesce a recuperare lo “smalto” del 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA