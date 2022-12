Sondaggi politici/ Calo FdI, M5s 17,3% davanti al Pd: pari Lega-Azione, male AVS 3,5%

I SONDAGGI POLITICI DEL TERMOMETRO: CALA FDI MA RESTA IN TESTA, STABILE PD SOTTO IL 17%

Per la prima volta dai risultati delle Elezioni del 25 settembre, i sondaggi politici su Fratelli d’Italia danno il partito della Premier Giorgia Meloni in (lieve) calo rispetto alla settimana precedente: il dato arriva dagli ultimi sondaggi politici del “Termometro Politico” realizzati tra il 7 e l’8 dicembre 2022, ergo “freschissimi”. Le difficoltà sulla Manovra “stringata” per colpa dell’emergenza energetica ma anche la posizione fortemente filo-Nato della maggioranza in tema di guerra Ucraina stanno dando qualche lieve “stop” alla crescita di consenso di FdI che per altri sondaggi demoscopici è invece proiettato già oltre il 30%.

Al netto dunque delle differenze tra le diverse case di sondaggi politici, questi ultimi dati registrano un 28,5% del partito di Meloni in calo dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Secondo i sondaggi del Termometro il secondo partito del Paese resta sempre il M5s, in calo al 17,3% (-0,2%) ma sempre e comunque davanti al Pd che resta stabile sotto il 17% (dem oggi valgono il 16,8%, anche se un sondaggio “riservato” pubblicato da Dagospia indica il Partito Democratico addirittura in calo fino al 14,8%). Le intenzioni di voto del “Termometro Politico” vedono poi una situazione di completo pareggio tra il Terzo Polo di Calenda e Renzi e la Lega di Salvini, in crescita fino all’8,3% appaiando Azione-Italia Viva. Chiudono invece i sondaggi politici con il “rebus” di Forza Italia, in lieve crescita al 6,9% ma sempre sotto quota delle ultime Elezioni: male Alleanza Verdi-Sinistra al 3,5% dopo il caso Soumahoro, PiùEuropa 2,5%, ItalExit 2,2%, Unione Popolare 1,7%, Italia Sovrana e Popolare 1,5%.

FIDUCIA GOVERNO E ARMI IN UCRAINA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Lasciamo un attimo i partiti e concentriamoci sul consenso e la fiducia nel Governo Meloni insediato da soli due mesi: a domanda diretta fatta dai sondaggi politici del “Termometro” scopriamo che il 27,2% ha piena fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il 17,2% ne ha comunque una buona stima; il 17,1% ha diverse critiche da muovere invece contro la Premier, il 37,7% non ha per nulla fiducia nella leader FdI. La fiducia nel Governo di Centrodestra e nella sua Presidente si riflette poi in un tema piuttosto divisivo della cittadinanza in Italia, il timore della guerra in Ucraina.

Sono ancora i sondaggi politici del “Termometro” ad offrici l’interessante panoramica: a domanda rivolta – “perché secondo lei il Governo invia armi in Ucraina nonostante per i sondaggi gli elettori, anche di Centrodestra, siano contrari?” – solo il 18,7% risponde che ritiene giusta questa posizione in quanto centra con i nostri interessi economici e strategici. Il 38,9% degli elettori rispondendo sottolinea che la posizione del Governo è atta a rispettare gli impegni dell’Italia di fronte ai partner occidentali per non perdere la reputazione a livello internazionale. Infine, il 38,5% è assai critico con la guerra e con la posizione filo-Nato del Governo Meloni: dice che siamo «succubi degli interessi di Usa e Ue, di fatto siamo una colonia costretta a obbedire anche se non ci conviene».











