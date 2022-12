SONDAGGI POLITICI, MEDIE SETTIMANA/ FdI 30%, Pd ko, Cdx +22%. Lombardia, Fontana top

LE MEDIE DEI SONDAGGI POLITICI DELLA SETTIMANA: FUGA FDI, PD PERDE ANCORA

E come ogni venerdì è tempo di sondaggi politici “mediati” rispetto alle tante rilevazioni emerse negli ultimi 7 giorni: con una Manovra ancora da votare in Parlamento e con le problematiche internazionali che incombono, il Governo Meloni cresce ulteriormente nel consenso anche nella prima settimana di dicembre. In particolare Meloni e Salvini con i rispettivi partiti politici guadagnano terreno sui rivali del Centrosinistra, in particolare su un Pd ancora in crisi di consenso. Sono due le medie di sondaggi politici realizzate in questi giorni: una l’abbiamo analizzata meglio in questo focus di ieri, tratta come sempre da YouTrend per Agi e indicante i sondaggi di EMG (29 novembre e 5 dicembre), Euromedia (5 dicembre), Ipsos (26 novembre), Noto (1° dicembre), SWG (28 novembre e 5 dicembre) e Tecnè (26 novembre e 3 dicembre). FdI sempre primo partito con il 29,6% (+0,4%), M5s stacca Pd con rispettivamente 17,2% e 16,7% anche se entrambi i partiti sono in calo rispetto alla settimana precedente.

Lega di Salvini all’8,8%, con Terzo Polo al 7,8% e Forza Italia ancora attardata al 6,9%: chiude la media di YouTrend con i sondaggi politici su Verdi-Sinistra (3,6%), PiùEuropa 2,5%, ItalExit 2,1%, Unione Popolare 1,8% e Noi Moderati 1,1%. La seconda media settimanale è invece stata realizzata da BiDiMedia sondaggi politici fino al 4 dicembre scorso: qui emerge come il Centrodestra sia nettamente più avanti dei rivali con un +22% dettato dal 45,6% della coalizione di Governo contro il 23,2% del Centrosinistra a guida Pd. Meloni proiettata sempre di più al 305 nelle medie di tutti i sondaggi dell’ultimo periodo, con ulteriore caduta del Partito Democratico (17% secondo la BiDiMedia, -0,6% in una settimana) e con il Carroccio stabilmente ormai davanti al tandem Calenda-Renzi.

SONDAGGI POLITICI REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA SEMPRE AVANTI, REBUS CENTROSINISTRA

Il primo vero appuntamento politico elettorale dei prossimi mesi, come noto, saranno le Elezioni Regionali in Lombardia e Lazio: in attesa della conferma sulla data ufficiale del voto (quasi certo il 12-13 febbraio 2023), ecco nuove indicazioni dai sondaggi politici presentati in questi giorni da Izi e Winpoll-Scenari Politici. In entrambi, il candidato del Centrodestra Attilio Fontana è dato nettamente in vantaggio contro però due “coalizioni” completamente diverse a seconda delle rilevazioni effettuate. Secondo i sondaggi politici di Winpoll aggiornati al 2 dicembre scorso, il Centrodestra unito con il Governatore uscente di Regione Lombardia otterrebbe ad oggi il 43,9% delle preferenze: staccata nettamente la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti, qui data con trend molto più alto di tutte le altre rilevazioni precedenti, e pure il Centrosinistra di Majorino. 28,4% per l’ex vicepresidente lombarda, 24,5% invece il dato sull’ex assessore del Comune di Milano. M5s ancora senza candidato non viene sondato mentre Agnoletto della sinistra non vale più del 3,2%.

Lo scenario offerto dai sondaggi politici di Izi per Il Fatto Quotidiano offre invece una panoramica completamente diversa: Fontana è sempre il candidato favorito per la vittoria delle Regionali lombarde con il 45,1% ma il sondaggio prova a capire come un’eventuale alleanza tra Pd e M5s nella persona di Pierfrancesco Majorino possa rendere realmente contendibile la Lombardia. Ebbene il 40,1% ottenuto nei sondaggi politici dall’eurodeputato dem spingerebbe ad oggi ad un dialogo più serrato tra Letta e Conte per giungere ad un accordo. Come spiega Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi spa, sul “Fatto” «Con una coalizione larga, la Lombardia diventerebbe nuovamente contendibile».











