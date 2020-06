Sondaggi politici/ Cdx al 47,5%, Pd sotto 20%, Calenda 3,4%. 49% sceglie ancora Conte

Pubblicità

Nei sondaggi politici raccolti da Euromedia Research in vista delle riaperture tra le Regioni dello scorso 3 giugno sono interessanti le intenzioni di voto prodotte dagli intervistati: il Governo non va oltre al 41,5% mentre il Centrodestra aleggia sempre tra il 47% e il 49% dei dat, oscillante nelle ultime settimane per via soprattutto del periodo “nero” che attraversa la Lega. Calenda meglio di Renzi, Meloni in “pressing” sui M5s e Berlusconi in recupero: le cifre esatte dei sondaggi Euromedia mostrano una Lega ancora in sofferenza al 25,3% dei consensi, pur sempre il primo partito d’Italia con Salvini che guarda a netta distanza il Partito Democratico, in “sprofondo rosso” sotto la quota psicologica del 20% (19,7% per l’esattezza). Al terzo posto non ne approfitta il Movimento 5 Stelle ancora al 15,8%, “pressato” dal 13,7% di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, pur in questi sondaggi in “calo” rispetto ad altri istituti demoscopici che danno FdI già al 15% ormai. Non male Forza Italia che al 7,8% recupera terreno dopo le ultime aperture “moderate” dell’ex Cavalieri, tutt’altro che bene invece Italia Viva di Matteo Renzi che cala ancora e si fissa al 3,2% su scala nazionale.

Pubblicità

SONDAGGI PIEPOLI (7 GIUGNO): IL 49% STA CON CONTE

A concludere i sondaggi politici stilati da Euromedia, troviamo Carlo Calenda con Azione in rampa di lancio al 3,4%, davanti a la Sinistra all’1,8%, Mdp-Articolo 1 all’1%, PiùEuropa all’1,8%, Verdi all’1,6% e Cambiamo! di Toti allo 0,7% su scala nazionale. Da un sondaggio all’altro, veniamo a dati più “freschi” ovvero quelli condotti da Piepoli con InRete che mostrano un Presidente del Consiglio ancora in fiducia per la maggioranza degli italiani intervistati. Il 49% ha dichiarato di avere ancora fiducia nel presidente Conte e crede anche che il governo rimarrà in carica fino al 2023: il 56% ritiene inoltre che terminata l’emergenza Covid-19 sarà difficile trovare una nuova maggioranza stabile in Italia, «Per gli italiani in questo Parlamento è difficile trovare un’altra maggioranza e ne sono convinti anche gli elettori di centrodestra che, in caso di crisi, puntano al ritorno al voto. Non ci sarebbero quindi altre intese possibili in Parlamento», scrive Piepoli nei risultati dei sondaggi politici pubblicati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA