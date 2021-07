Sondaggi politici/ Centrodestra 49,1%, FdI a -0,2% dalla Lega. M5s in caduta libera

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi sorride al Centrodestra. Le rilevazioni dell’istituto segnalano la coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e partiti minori al 49,1%, in crescita dello 0,2% e ad un passo dalla fatidica soglia del 50%. Il Centrosinistra si attesta al 26,7%, mentre il Movimento 5 Stelle precipita al 15%.

Entrando nel dettaglio della supermedia dei sondaggi politici, la Lega si conferma in prima posizione ma deve fare i conti con un ulteriore calo: il Carroccio passa dal 20,5% al 20,4%. Fratelli d’Italia sempre più vicino: il partito della Meloni guadagna lo 0,1% e si porta al 20,4%. Il Partito Democratico sale al 19,4%, +0,2%, mentre il M5s perde l’1,7% e crolla al 15%. Forza Italia passa dal 7,6% al 7,7%, mentre Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,4% (+0,1%). Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 2,2% (+0,1%), Sinistra Italiana al 2,1% (+0,2%) e Art. 1 – MDP al 2,1% (+0,3%). Infine, troviamo +Europa all’1,7% (=) e Verdi all’1,6% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di SWG. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul mondo del lavoro, a partire dallo sblocco dei licenziamenti. Per il 53% si tratta di un necessario compromesso per cercare di superare il periodo di crisi, mentre il 24% l’accordo prevede un’attenzione eccessiva agli interessi delle imprese e dell’economia. Per il restante 23% si tratta di un risultato positivo che contempera tutte le diverse esigenze. I sondaggi politici di SWG hanno poi valutato da quando governo e parti sociali avrebbero dovuto adottare queste decisioni: per il 32% già a fine aprile, per il 23% hanno fatto bene adesso, mentre per il 13% avrebbero dovuto attendere ancora. Il restante 32% non ha risposto al quesito.

