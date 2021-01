Sondaggi politici/ Centrodestra al 47-48%, Lega sfiora il 25%. Renzi sotto il 3%

Centrodestra in netto vantaggio in caso di elezioni anticipate: questo il dato più importante dei sondaggi politici targati Euromedia Research. Intervenuta ai microfoni de La Verità, la direttrice Alessandra Ghisleri ha rimarcato che la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si attesta tra il 47 e il 48%, mentre l’area governativa tra il 40 e il 41 %.

Centrodestra trainato dalla Lega: il partito guidato da Matteo Salvini si attesta ad un passo dal 25%. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è tra il 15 e il 16%, mentre Forza Italia è in netta risalita: il partito guidato da Silvio Berlusconi è vicino all’8%. Passando all’area di Governo, il Partito Democratico è al 20-21%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre il 14-15%. Brutte notizie per Renzi: Italia Viva è sotto il 3%. Subito dopo troviamo i partiti minori, ovvero Azione, Liberi e Uguali, Federazione dei verdi.

SONDAGGI POLITICI: CAOS CRISI DI GOVERNO

I sondaggi politici delle ultime settimane hanno spesso acceso i riflettori sulla possibile crisi di Governo e Alessandra Ghisleri non ha usato mezzi termini nel corso della lunga intervista rilasciata a La Verità: i cittadini non capiscono le ragioni della crisi. Il politico al centro dell’attenzione in questi giorni è certamente Matteo Renzi: «È in una posizione che va ancora spiegata bene alla gente. Non è chiaro perché si rischia la crisi: per il bene dei cittadini o per il bene di qualcun altro? Renzi parla alla politica, ma non in maniera chiara alla gente». E il leader di Italia Viva non sta guadagnando consensi, anzi: «L’incognita di Renzi è che, se si andasse a votare con questa legge elettorale, il suo partito potrebbe non raggiungere la soglia di sbarramento del 3%. Per mantenere una rappresentanza in Parlamento dovrebbe trovare degli alleati».



