Sondaggi politici, chi vince elezioni europee 2024?/ Laburisti in vantaggio in UK, popolari avanti in Spagna

Chi vincerà alle elezioni europee 2024? In attesa di presentarsi alle urne l’8 e il 9 giugno 2024 per votare i rappresentanti presso il Parlamento Europeo, andiamo ad analizzare cosa dicono i sondaggi politici di “Bidimedia”. Gli esperti vedono i laburisti inglesi in netto vantaggio sui Conservatori, addirittura a +20%. In Germania crolla la Afd mentre i popolari sono avanti in Spagna. In Francia si assiste ad una risalita di Renew mentre va giù in PVV di Wilders in Olanda. Salgono invece i socialdemocratici in Finlandia e il centrodestra in Grecia. Andiamo a vedere nel dettaglio Paese per Paese.

In Germania, stando ai sondaggi politici di Bidimedia sulle Europee, CDU (Unione Cristiano-Democratica) e EPP (Partito popolare europeo) sono al 30%. L’estrema destra di AfD (Alternative für Deutschland) e ID (Partito identità e democrazia) è al 17% mentre Spd (Partito socialdemocratico) e S&D (Alleanza Progressiva dei Socialisti e dei Democratici) si fermano al 15%. I verdi sono al 13% e il BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) al 7%. FDP (Partito Liberale democratico) segue al 5% mentre il Gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo è al 4%. Altri partiti chiudono con il 9% congiunto.

In vista delle elezioni europee 2024, nel Regno Unito i sondaggi politici vedono i laburisti al 44% mentre i Conservatori e riformisti europei vengono dati addirittura con 20 punti in meno, al 24%. I liberal democratici sono al 10% mentre i Reform Party all’8%. I due gruppi verdi al 7% e 2%. In Spagna il Partito Popolare EPP è dato dai sondaggisti con il 29.4% mentre il gruppo Psoe (Partito socialista operaio spagnolo) e S&D (socialisti e democratici) al 27.6%. In Grecia avanti il gruppo ND (New Democracy) e EPP (Partito popolare europeo) che secondo i sondaggi è al 31.8%.

In Danimarca, i sondaggi politici sulle europee 2024 danno avanti socialisti e democratici con il 21.5%, seguiti dai Liberali con il 16%. I Verdi seguono con il 13&. In Francia avanti RN (Rassemblement National) e ID (Identité et démocratie) con il 32% seguito dai liberali con il 17%. Il Partito Socialista segue al 13%. I Verdi si fermano al 6.5%. In Austria avanti il gruppo conservatore di destra FPÖ e ID al 28% seguito dai socialdemocratici con il 23%. Al 20% il Partito popolare austriaco mentre al 10% i Verdi. Avanti democratici e socialisti in Islanda (25.4), Finlandia (24.4%) e in Svezia (34.4%) mentre in Ungheria è in vantaggio la destra (39%) così come in Olanda (46%). In Bulgaria i sondaggi politici sulle Europee 2024 vedono avanti il gruppo GERB (Cittadini per lo sviluppo europeo) e Partito Popolare Europeo con il 28.4%.











