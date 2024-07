Sondaggi politici, la media dopo Europee 2024/ Centrodestra a +15% sul “campo Schlein”: Fdi 29%, calo FI e AV

LA PRIMA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI POST-EUROPEE: CALANO TUTTI TRANNE MELONI E M5S (CHE PERÒ RIMANE AL 10%)

Sebbene le fortissime attenzioni politiche in questi giorni siano destinate fuori confini, con Francia e Uk su tutti, i sondaggi politici raccolti nella prima Supermedia YouTrend per AGI post-Elezioni Europee 2024 confermano la crescita netta di Fratelli d’Italia e in generale del Centrodestra rispetto al progetto di “campo largo” a sinistra. Al di là dei consensi espressi molto vicini e simili ai risultati effettivi delle urne 8-9 giugno 2024, si registra un andamento positivo soprattutto per la Premier Giorgia Meloni e per un M5s di Giuseppe Conte in lievissima ripresa dopo il tracollo delle Europee, complice forse l’ingresso del partito nel gruppo politico Ue di “The Left” (Melenchon, Salis e Fratoianni).

ADDIO AL PREMIERATO?/ Se la Meloni vuole ancora una riforma, ora torni al presidenzialismo

La Supermedia aggiornata al 4 luglio 2024 vede considerati tutti i principali sondaggi politici diffusi dopo i risultati delle Elezioni in Ue, ovvero Demopolis (25 giugno), Euromedia (30 giugno), Ipsos (29 giugno), Swg (17-24 giugno), Tecnè (22-29 giugno) e Quorum-YouTrend (1 luglio): in media FdI di Giorgia Meloni cresce ancora fino al 28,9% complessivo, +0,1% rispetto ai risultati finali delle urne, mentre resta a galla il Pd di Schlein al 24%, tra i migliori partiti socialisti d’Europa alle Elezioni Europee di inizio giugno. I 5Stelle tornano al 10,4% guadagnando lo 0,4% mentre Forza Italia torna al 9% perdendo nettamente lo 0,6% (che è poi il dato complessivo di Noi Moderati, non più in coalizione come alle Europee): chiudono i sondaggi politici “mediati” da YouTrend con la Lega di Salvini ferma all’8,7%, AVS di Fratoianni e Bonelli che perdono terreno al 5,6%, mentre Azione di Calenda resta ancorata al 3,3% davanti a Italia Viva (2,2%), Pace Terra Dignità (1,9%), PiùEuropa (1,8%), Sud Chiama Nord (1,2%)

MATTARELLA AI CATTOLICI/ Nel discorso sull’"assolutismo" un avviso a Governo (e Pd)

SONDAGGI COALIZIONI ITALIA: VOLA IL CENTRODESTRA, IL “CAMPO LARGO” IN STILE FRANCIA NON REGGE

A livello di coalizioni è invece il dato più interessante offerto dai sondaggi politici della Supermedia YouTrend del 4 luglio 2024: se infatti le liste non hanno avuto grandi spostamenti rispetto ai risultati delle Europee, utile è ragionare in termini di coalizione visto che la lunga corsa verso le Elezioni Politiche 2027 dovrà giocoforza confrontarsi con i probabili due grandi “blocchi”. Da un lato il Centrodestra di Governo, dall’altro il progetto di “campo largo” che la leader Pd Elly Schlein – legittimata dai risultati delle urne che la pongono prima per distacco all’interno del Centrosinistra – punta a raccogliere sulla scia del “blocco anti-destra” andato in scena in questi giorni di Elezioni Legislative in Francia.

M5s entra nel gruppo The Left in Parlamento Ue/ Periodo di prova per 6 mesi: “votiamo contro Von der Leyen”

Per il momento però un “campo largo” che vada da AVS fino a Renzi e Calenda non solo non trova la piena concordia degli stessi partiti di Centro-sinistra, ma non ha neanche la legittimazione dei consensi secondo gli ultimi sondaggi politici nazionali: la Supermedia YouTrend sulle coalizioni vede infatti il Centrodestra di Meloni volare a circa 15 punti di vantaggio sul Centrosinistra a guida Schlein, 5% sull’eventuale “campo largo” allargato al Movimento 5Stelle di Conte (o di chi sarà leader alle prossime urne). I dati sono netti: la coalizione FdI-Lega-FI-NM vola al 47,3% dopo le Europee, mentre il Centrosinistra non va oltre il 32,4%, con i grillini al 10,4% e con l’area ex Terzo Polo che raccoglie ancora un 5,5% di consensi a livello nazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA