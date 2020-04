Sondaggi politici/ Coronavirus: 68,4% pessimista per il post-emergenza

Pubblicità

Dopo aver analizzato i dati sulle intenzioni di voto, andiamo a prendere in considerazione i sondaggi politici legati all’emergenza coronavirus ed al sentiment degli italiani in questa fase di lockdown. I sondaggi Euromedia per Quante Storie, programma in onda su Rai 3, tracciano uno scenario ben preciso: in tanti manifestano stanchezza e preoccupazione per quel che ne sarà del futuro. Il 68,4% si è detto pessimista a proposito della fase post-emergenza, mentre solo il 17,9% ha manifestato ottimismo. «Il dato è in continuo movimento, col passare del tempo gli ottimisti decrescono ed i pessimisti crescono», ha spiegato Alessandra Ghisleri: «Gli ottimisti sono prevalentemente quelli che hanno un buon tenore di vita, mentre i pessimisti sono quelli che vivono una situazione precaria a livello economico e sanitario». Al 23,3% mancano libertà ed impegni quotidiani, mentre al 17,7% ha affermato di stare bene, seppur non ha idea di quanto riuscirà a resistere. Infine, il 14,8% ha manifestato tanta preoccupazione.

SONDAGGI POLITICI. 64% CONTRO RIPARTENZA SERIE A

Euromedia ha poi chiesto agli italiani cosa ne pensa della riapertura di fabbriche ed uffici pubblici ai primi di maggio, c’è una grande spaccatura: il 42,8% la ritiene necessaria, mentre il 48,4% irrealistica. Passiamo adesso ai sondaggi targati Izi, in collaborazione con Comin & Partners, sulla ripresa dei campionati di calcio: ben il 64% degli intervistati si è schierato contro il ritorno in campo. Andando nel dettaglio, la maggior parte degli italiani ritiene che giocare non sarebbe sicuro da un punto di vista sanitario. Un terzo dei contrari, inoltre, ritiene che il calcio rappresenti un settore come tutti gli altri e per questo motivo non dovrebbe essere privilegiato l’accesso a test e tamponi.



