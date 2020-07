Sondaggi politici/ Crollo Pil: per un italiano su tre la colpa è del Governo

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici legati ai dossier più scottanti degli ultimi giorni. Le rilevazioni di Termometro Politico hanno acceso i riflettori sull’emergenza economica, considerando che l’Italia è il paese in Europa in cui il Pil crollerà di più quest’anno. Per il 35,2% siamo sempre stati gli ultimi negli ultimi 20 anni e non c’è nulla di nuovo, si tratta di problemi strutturali. Per il 13,9% abbiamo fatto un lockdown più rigido, che purtroppo è stato necessario, mentre per il 7,8% abbiamo fatto un lockdown eccessivamente rigido, che in parte si poteva evitare. Il 34,1% si scaglia invece contro il Governo guidato da Giuseppe Conte, composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Italia Viva: per un italiano su tre l’esecutivo non è all’altezza dell’emergenza ed ha predisposto misure insufficienti. Per l’8,2%, invece, l’Unione Europea non ha saputo e/o voluto aiutarci, peggiorando anzi la nostra situazione. Il restante 0,8% ha preferito non rispondere al quesito.

SONDAGGI POLITICI: ITALIANI PREOCCUPATI DA SBARCHI MIGRANTI

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno poi toccato un altro tema scottante: la ripresa degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. La maggioranza degli italiani teme che possano essere portatori di coronavirus: per il 50,1% questo dovrebbe essere un motivo ulteriore per bloccare gli sbarchi come dovrebbe essere fatto sempre. L’8,3% si è detto preoccupato dei nuovi sbarchi, anche se normalmente si dichiara a favore dell’accoglienza: per qualche tempo però sarebbe meglio interrompere gli arrivi sulle coste italiane. Il 40,6% invece non si è detto preoccupato: testandoli tutti e mettendoli in isolamento è possibile evitare eventuali contagi verso gli italiani. Il restante1% ha preferito non rispondere al quesito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA