SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ Cdx +16% su Pd & Co. M5s non va oltre l’11%

Manca un mese alle elezioni politiche del 25 settembre e il trend dei sondaggi politici appare ormai chiaro. Il centrodestra è nettamente in vantaggio sui competitors: la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia vanta un margine importante su centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Terzo polo, anche se bisogna tenere conto dell’elevato dato legato all’astensionismo.

I sondaggi politici che emergono dal Barometro dell’Istituto Demopolis vedono il centrodestra stimato al 47%. La soglia del 50% appare sempre più vicina. Il vantaggio è di circa 16 punti percentuali: il centrosinistra, infatti, è quotato attorno al 30,5%. Uno scenario che comporterebbe degli effetti evidenti sull’attribuzione dei seggi nella quota maggioritaria uninominale.

SONDAGGI POLITICI: FDI IN TESTA, POI PD E LEGA

Entrando nel dettaglio dei sondaggi dell’Istituto Demopolis, in vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 24%. Secondo posto per il Partito Democratico di Enrico Letta: i dem sono quotati al 22,6%. Segue la Lega di Matteo Salvini al 14,5%, poi il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte all’11%. Non arrivano grandi notizie per l’ambizioso Terzo polo formato da Azione e Italia Viva, dato al 5,8%. In fondo alla classifica troviamo la lista Sinistra-Verdi al 3,7%, Italexit di Paragone al 3,1%, seguiti dai partiti stimati tra il 3% e l’1,5%: ci riferiamo a +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare. Pietro Vento, direttore dell’Istituto Demopolis, ha confermato: “Con un affluenza odierna al 67%, in calo di 6 punti rispetto al 2018, ed oltre un quinto di italiani ancora indecisi inizia adesso la fase decisiva della campagna elettorale. Ad un mese dal voto, la coalizione di Centro Destra, trainata dal partito di Giorgia Meloni, ha un vantaggio di oltre 16 punti percentuali sul Centro Sinistra di Enrico Letta, con effetti evidenti sull’attribuzione dei seggi nella quota maggioritaria uninominale”.

