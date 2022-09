SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ Pd -3% da FdI, Lega 12,3%: su Calenda 7,7% e M5s 12%

LE INTENZIONI DI VOTO EUROMEDIA: I SONDAGGI POLITICI INCORONANO ANCORA GIORGIA MELONI, PERDE TERRENO IL PD

Meno 2 alla data “X” per il silenzio elettorale anche dei sondaggi politici, limite imposto dalla legge a 20 giorni dalle Elezioni Politiche 2022: la corsa della campagna elettorale è sempre più frenetica, anche dettata a quanto emerge in queste ore dalle rilevazioni e intenzioni di voto in tutti i settori. Ebbene, ancora una volta è il Centrodestra a trovare piena fiducia dal consenso che emerge nel Paese sebbene con qualche campanello d’allarme: le coalizioni infatti perdono terreno rispetto a liste anche più piccole, con la conseguenza di un “voto utile” che ancora non viene registrato dalla maggioranza dei sondaggi politici condotti fino ad oggi. In realtà – come spiegano bene da YouTrend – la polarizzazione e lo scioglimento delle riserve per gli indecisi arriva sempre più a ridotto del voto ed è difficile dunque intercettare prima tali “previsioni”.

ELEZIONI 2022/ Se la City tifa Meloni (e Draghi al Quirinale)

Entrando nelle pieghe dei numeri ecco gli ultimi sondaggi politici diffusi da Emg Acqua per “Porta e Porta” con la conferma di Giorgia Meloni sempre più leader nelle intenzioni di voto nazionali: al 6 settembre la situazione vede infatti FdI al 23,8% in crescita dello 0,6% mentre il Pd di Letta resta indietro di tre punti e in discesa al 20,9%. Al terzo posto è sfida sempre più serrata tra la Lega di Salvini al 12,3% (perde lo 0,5% rispetto ai sondaggi politici Euromedia del 29 agosto) e il M5s di Conte in netta ascesa al 12% (+0,3%). Seconda sfida elettorale “chiave” è la partita dei centristi-liberali: Forza Italia con Berlusconi resta all’8,2% mentre sale il Terzo Polo di Renzi e Calenda che guadagna ben lo 0,7% in pochi giorni e si piazza al 7,7% delle rilevazioni nazionali. In bilico sopra/sotto la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento tutti gli altri partiti in corsa per le Elezioni 2022: Sinistra-Verdi al 3,1%, Noi Moderati Lupi (Noi con l’Italia – Coraggio Italia – Italia al centro- UDC) al 3,1%, ItalExit Paragone al 2,9%, PiùEuropa Bonino al 2,3%, Impegno Civico Di Maio all’1,2%, Unione Popolare De Magistris all’1,1%. Altissima ancora la soglia di indecisi/astensione che sale al 41% degli intervistati da Emg Acqua.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ Cdx vicino 50%, 260 seggi Camera: Pd 22%, Calenda 6%

SONDAGGI POLITICI VERSO LE ELEZIONI 2022: DAI LEADER ALLE COALIZIONI, SEMPRE CENTRODESTRA DAVANTI

Come noto però i 600 nuovi parlamentari che detteranno maggioranza e opposizione dal mese di ottobre per i prossimi 5 anni sono frutto di due terzi da collegi plurinominali e un terzo, in tutto dunque 200 parlamentari, eletti in collegi uninominali: è qui che la legge elettorale del Rosatellum vede impegnate maggiormente le coalizioni sulle quali si concentrano ormai tutti i sondaggi politici nazionali. A poche settimane dalle Elezioni 2022, secondo la Supermedia dei sondaggi politici raccolti da YouTrend sul fronte uninominali il Centrodestra seppur in calo resta saldo al 46,9% superando di ben 18 punti percentuali il Centrosinistra a guida Letta: M5s in crescita ma solitario al 12,2%, Terzo Polo con una forbice tra il 6 e l’8% su scala nazionale.

SCENARIO/ "Pnrr al palo e crisi in arrivo, il 26/9 si decidono le sorti dell'Italia"

Tornando ai sondaggi politici Emg si scopre che anche a livello di fiducia personale sui singoli leader l’ex campo largo di Centrosinistra non riesce a trovare spunti da guardare con relativa speranza: saldamente dietro al Premier Mario Draghi con il 53%, troviamo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al 48% di fiducia degli elettori intervistati. Berlusconi al 35% in netta salita riesce a tenersi dietro Conte al 33%, Salvini al 30%, Calenda al 29%, Letta solo al 28% e Renzi addirittura il 16%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA