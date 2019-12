SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Emilia-Romagna: Bonaccini 46,5%, Borgonzoni…

Manca ormai meno di un mese alle elezioni regionali che si svolgeranno in Emilia-Romagna e in Calabria e i sondaggi politici dei diversi istituti sono impegnati nel tentativo di prevedere l’esito del voto in particolare della prima consultazione, quella che secondo molti potrebbe avere delle notevoli ripercussioni sul futuro del governo a seconda del risultato. Nell’ultima rilevazione effettuata al proposito dall’istituto Emg Acqua sembra di capire che il centrosinistra sarà in grado di respingere l’assalto portato dalla Lega di Matteo Salvini in quella che fino a qualche anno fa veniva considerata una roccaforte rossa inespugnabile. Il governatore uscente Stefano Bonaccini è infatti il favorito secondo gli ultimi sondaggi, con un 46,5% che dovrebbe metterlo al riparo dal tentativo di rimonta di Lucia Borgonzoni.

SONDAGGI POLITICI ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA

La candidata del centrodestra, ma chiara espressione della Lega su indicazione di Matteo Salvini, che l’ha fortemente voluta per giocare la partita emiliano-romagnola, viene data dai sondaggi politici di Emg Acqua al 43,5%. Sarebbero dunque 3 i punti percentuali di vantaggio della coalizione di centrosinistra rispetto a quella di centrodestra. Un margine comunque recuperabile in ragione di quattro settimane di campagna elettorale che si preannunciano infuocate. A trovarsi schiacciato tra le due forze che aspirano con più possibilità di successo al governo della Regione sembra essere Simone Benini, il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle, accreditato oggi del 6,5%. Le altre liste dovrebbero racimolare il 3,5%. Occhio però ad un dato importante: l’area degli indecisi e del non voto ammonta al 43%. Proprio questo spaccato di elettorato potrebbe fare la differenza, in un senso o nell’altro…

