Sondaggi politici/ Salvini oltre il 33%, Pd al 19%, M5s ko; Renzi non recupera su FI

Nei sondaggi politici “di Natale” commissionati da Affari Italiani e realizzati da Roberto Bladassari di Mg Research, la Lega torna a soffiare sul vento di crisi del Governo: il sondaggio – realizzato quando ancora non era avvenuto il “terremoto” Fioramonti con le dimissioni che minano ancora di più il già turbolento Governo Conte-2 – già certifica la ripresa della Lega dopo la parentesi di perdite del mese di dicembre. Salvini “corre” al 33,1% mentre al secondo posto tiene ancora il Partito Democratico con il 19,2%: con la crisi del M5s, il Governo giallorosso non decolla ma di contro i Dem di Zingaretti non vedono ulteriori emorragie di consensi dopo la scissione avanzata da Matteo Renzi. Proprio Italia Viva resta bloccato al 4,5%, non recuperando su Forza Italia (5,8%) pure in crisi dopo il caos-caso Carfagna: continua l’ottimo momento per Fratelli d’Italia con la Meloni che viene lanciata dai sondaggi politici del 25 dicembre con un 10,4% in costante ascesa.

SONDAGGI TECNÈ (20 DICEMBRE): IL “BALLOTTAGGIO” CONTE-SALVINI

Facendo un passo leggermente indietro, osservando altri sondaggi politici di fine dicembre (del 20 scorso, realizzati da Tecné per Agenzia Dire) si fa strada quello che potrebbe essere il “referendum” interno alle prossime, potenziali, Elezioni Politiche Nazionali. Sarà il Premier Conte con ogni probabilità il “nemico” n.1 per il Centrodestra di Matteo Salvini, e su questa sfida si è permeata una delle domande del sondaggio Tecné: alla domanda «per chi voterebbe tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini se dovesse scegliere il sindaco del suo comune?», il 33,5% sceglierebbe ad oggi il leader della Lega mentre il 33,2%, dunque con simile consenso personale, opterebbe per il Presidente del Consiglio. Questo però non certifica una contemporanea crescita della fiducia nel Governo Pd-LeU-Iv-M5s, anzi: solo il 26,3% ad oggi concederebbe ulteriore fiducia all’esecutivo giallorosso, mentre il 68,9% è pronto al ritorno alle urne, volendo far finire l’esperienza comune di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

