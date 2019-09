Sondaggi politici/ Elezioni Regionali Umbria: Cdx al 47,2%, staccato Csx

Le elezioni Regionali si avvicinano, scopriamo i primi sondaggi politici sul voto in Umbria: si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, soprattutto in relazione alla tenuta del Governo M5s-Pd. Quorum/Youtrend per Agi ha raccolto le intenzioni di voto in vista del test elettorale, che vedrà in scena un testa a testa: di fronte Donatella Tesei, candidata del Centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), e Vincenzo Bianconi, candidato dell’alleanza giallorossa. Entrambi superano il 40% dei consensi, con la Tesei al momento in vantaggio: l’esponente di Cdx al 47,2%, Bianconi al 43,1%. Ma quali sono i temi più rilevanti secondo gli elettori? Al 61,8% troviamo il lavoro e la disoccupazione, subito dopo uno degli argomenti più dibattuti: parliamo della sanità (43,9%), tema che ha causato la fine della giunta guidata dalla dem Catiuscia Marini. Subito dopo troviamo ambiente e territorio (21,9%), sicurezza (16,6%), rilancio delle imprese (15,9%), istruzione e ricerca (15,6%) e tasse (14,9%).

SONDAGGI POLITICI, RILEVAZIONI DI VOTO SULLE REGIONALI IN UMBRIA

I sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Agi si soffermano poi sul giudizio degli elettori umbri sul Governo M5s-Pd: il 40,9% dà un giudizio positivo sul Conte-bis, in linea con quello rilevato a livello nazionale (40%). Un orientamento legato a quello politico: i giudizi positivi superano l’80% tra gli elettori dei due partiti di maggioranza, precisamente 85% tra chi vota M5s e 87% tra gli elettori dem, mentre precipitano tra gli elettori dei partiti di Centrodestra. Infine, la fiducia nei leader: Sergio Mattarella è al 62,1%, mentre il premier Giuseppe Conte è al 48,4%. Passando ai leader di partito, troviamo in testa il segretario federale della Lega Matteo Salvini al 40,6%, seguito da Nicola Zingaretti (32%), Luigi Di Maio (22,7%) e Matteo Renzi (14,8%). A livello regionale, invece, Donatella Tesei è al 39,1%, mentre il rivale Vincenzo Bianconi è al 36,2%.

