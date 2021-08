Sondaggi politici/ Elezioni Roma: Michetti al 29,1%, Raggi a -1,1% da Gualtieri

Mancano poco meno di due mesi alle elezioni amministrative e arrivano importanti aggiornamenti dai sondaggi politici sulle comunali a Roma. Izi Spa rivela alcune variazioni degne di nota in vista del 3-4 ottobre: confermata la vetta di Michetti, seppur in calo, mentre sarà una sfida tutta giallorossa per chi andrà al ballottaggio…

I sondaggi politici di Izi Spa quotano Enrico Michetti al 29,1%: il candidato sindaco sostenuto dal Centrodestra non arriverebbe al 30% prospettato nelle recenti rilevazioni, ma può contare su un ottimo margine di vantaggio. Roberto Gualtieri, sostenuto dal Centrosinistra, si attesta al 25,8%, mentre la sindaca uscente Virginia Raggi è al 24,7%. Una sfida all’ultimo voto tra Pd e M5s, dunque, con Carlo Calenda virtualmente fuori dai giochi: il leader di Azione è dato al 16,8%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GREEN PASS

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul green pass pubblicati da Libero. Il certificato verde è al centro del dibattito da giorni: ebbene, la maggioranza degli italiani si schiera al fianco della misura del governo. Entrando nel dettaglio, per il 61% green pass evoca “libertà”, mentre per il 35% evoca “costrizione”. “Politicamente” parlando, per due terzi degli elettori del Movimento 5 Stelle evoca “libertà”, stesso discorso per quanto riguarda gli elettori della Lega. Tra gli elettori di Centrosinistra la percentuale tocca quota 90%, mentre c’è grande divisione tra gli elettori di Fratelli d’Italia: per il 50% evoca “libertà”, per il 48% evoca “costrizione”. Idem per gli elettori di Forza Italia.

