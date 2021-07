Sondaggi elezioni Roma/ Michetti al 32%, Raggi (21%) in pressing su Gualtieri (24%)

I sondaggi sulle elezioni a Roma a due mesi dal voto segnalano una battaglia apertissima. Come già evidenziato da Izi e da Lab2101, secondo i dati di Demopolis per Roma Today l’unico che sembra certo di approdare al ballottaggio è Enrico Michetti: il candidato del Centrodestra è in vantaggio con una forbice tra il 29% e il 35%. Molto ravvicinati gli altri tre competitor…

I sondaggi sulle elezioni a Roma segnalano Roberto Gualtieri tra il 21% e il 27%: il candidato sindaco del Centrosinistra al momento è in vantaggio sugli altri due principali contendenti, ma non può dirsi certo del posto al ballottaggio. La sindaca uscente Virginia Raggi, sostenuta convintamente dal Movimento 5 Stelle, si attesta tra il 18% e il 24%, mentre Carlo Calenda è quotato tra il 17% e il 23%.

SONDAGGI ELEZIONI ROMA: I DATI DI DEMOPOLIS

«Per il momento, grazie al peso delle coalizioni che li supportano, Michetti e Gualtieri appaiono avanti, ma va ricordato che il 38% dei cittadini intervistati afferma di non avere ancora compiuto una scelta: in assenza delle liste per il Consiglio Comunale, il quadro delle intenzioni di voto fotografato oggi è ancora incerto e destinato ad evolversi nelle prossime settimane», il giudizio di Demopolis sui sondaggi sulle elezioni a Roma sopra citati. Altri dati interessanti arrivano dal grado di fiducia dei cittadini romani nei candidati sindaco della città. In vetta troviamo Carlo Calenda: il leader di Azione è al 35%. Subito dietro troviamo Enrico Michetti, quotato al 33%, mentre Virginia Raggi è in lieve vantaggio su Roberto Gualtieri: grillina al 31%, ex ministro dell’Economia al 30%.

