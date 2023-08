SONDAGGI POLITICI ELEZIONI USA 2024/ Trump bracca Biden: testa a testa al 47%. Primarie, DeSantis ancora ko

ULTIMI SONDAGGI POLITICI USA: BIDEN-TRUMP AL BIVIO VERSO LE ELEZIONI 2024

Con la politica e pure i sondaggi politici in vacanza in Italia, concentriamoci sulla sfida che polarizzerà l’intero anno 2024 già a cominciare dalle prime Primarie: martedì 5 novembre 2024 si terranno le nuove Elezioni Presidenziali Usa con la sfida che ad oggi sembra essere ancora una volta Joe Biden vs Donald Trump, salvo colpi di scena importanti tanto nelle Primarie di coalizione quanto nei rispettivi guai giudiziari dei candidati.

Dando però un’occhiata ai sondaggi politici che quotidianamente escono negli States, si scopre che il vantaggio fino a qualche mese fa larghissimo del Presidente democratico sul rivale tycoon del GOP è praticamente ormai ridotto a pochissimi punti percentuali: i sondaggi di Quinnipac del 16 agosto mostrano infatti un testa a testa pazzesco tra Biden – gradito dal 47% degli americani intervistati – e Trump, appena dietro al 46%: medesimo risultato lo troviamo nei sondaggi politici di Marist e così pure per YouGov per l’Economist, con Biden al 43% contro Trump al 42% delle preferenze. Osservando invece i dati della Fox News pubblicati oggi, il margine tra i due rivali si alza a favore di Biden (+3% su Trump) e anche qualsiasi vincente alternativo nelle Primarie repubblicane finirebbe ad oggi battuto dal Presidente uscente (+5% su DeSantis, +6% su Haley, +6% su Scott).

PRIMARIE GOP E DEM, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI USA

Sempre tenendo fissa l’attenzione sui sondaggi politici per le Elezioni Usa 2024, spostiamo un attimo il focus sulle primarie che Democratici e Repubblicani dovranno tenere tra la fine 2023 e il primo semestre del prossimo anno: qui la situazione al momento sorride ampiamente, tanto per Biden quanto per Trump, sui principali favoriti “della vigilia”. Secondo l’ultimo dei sondaggi Fox News, il leader ed ex presidente GOP avrebbe un vantaggio considerevole di ben 37 punti sul diretto avversario Governatore della Florida, Ron DeSantis.

I dati infatti vedono Trump primeggiare con il 53% delle preferenze, segue appunto DeSantis al 16%, Ramaswamy 11%, Mike Pence 5%, Nikki Haley 4%, Scott e Christie al 3%; cambiando sponda e rimanendo sui sondaggi politici Fox News, tra i Dem Biden è dato ancora davanti con il 64% delle preferenze davanti a Robert Kennedy jr (il figlio di Bobby, ndr) al 17% mentre Williamson resta al 9% delle preferenze nazionali. Secondo il sondaggio di Quinnipac di ieri invece il vantaggio di Biden è addirittura di 59 punti percentuali su Kennedy.











