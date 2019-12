Sondaggi politici Emilia-Romagna/ Bonaccini 44%, Borgonzoni 42%: allarme Forza Italia

Sondaggi politici di oggi, 14 dicembre 2019, che pongono la loro attenzione sul voto in Emilia-Romagna. Quando mancano poco più di 40 giorni alle elezioni regionali, la sensazione condivisa è che da consultazione locale quella emiliano-romagnola si trasformerà in un test di portata nazionale per la tenuta del governo. Lo spiega bene l’ultima rilevazione dell’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per Il Corriere della Sera: sebbene l’operato del governatore uscente e candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini venga giudicato positivamente dal 73% degli elettori, a fronte di un 22% di elettori contrari, la presidenza della regione viene oggi considerata contendibile. Se si votasse oggi, infatti, Bonaccini verrebbe votato dal 44,2% degli elettori, tallonato dalla candidata leghista del centrodestra, Lucia Borgonzoni, al 42,1%. Il candidato del M5s viene accreditato dell’8,4% ma, precisa Ipsos, il sondaggio è stato effettuato prima che il nome di Simone Benini venisse ufficializzato.

SONDAGGI POLITICI EMILIA ROMAGNA

Molto interessante, sempre in riferimento alle prossime elezioni in Emilia-Romagna, risulta la lettura dei sondaggi politici relativa ai consensi dei partiti. Primo partito in quella che fino a qualche anno fa veniva considerata una roccaforte rossa inespugnabile dovrebbe essere la Lega: Matteo Salvini viene dato però in calo rispetto alle elezioni Europee visto che la percentuale del Carroccio viene data al 25,8% dal 33,9% del mese di maggio. Seconda piazza per il Partito Democratico al 22,9%, a sua volta in calo dopo il 31,2% delle consultazioni continentali. Sopra il 20% il contributo della Lista Bonaccini e delle altre di centrosinistra. Da osservare il vero e proprio boom di Fratelli d’Italia, unico partito in crescita dal mese di maggio: lo schieramento di Giorgia Meloni passa infatti dal 4,7% delle elezioni europee al 10,1%. Numeri allarmanti per Forza Italia in Emilia-Romagna: ad oggi il partito di Silvio Berlusconi viene dato addirittura al 2%.

