Sondaggi politici/ FdI (20,2%) tallona il Pd (20,3%), Lega-M5s in flessione

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di SWG per Tg La7, non mancano le novità. La principale è legata alla vetta della classifica, considerando che si accorcia la distanza tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia: i dem scendono al 20,3% (-0,2%), mentre il partito di Giorgia Meloni sale al 20,2% (+0,2%). In terza posizione troviamo la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 18% al 17,9%.

I sondaggi politici di SWG per Tg La7 quotano il Movimento 5 Stelle in ribasso: i grillini perdono lo 0,3% e si attestano al 16,1%. Forza Italia è in calo dello 0,1%, quotato al 6,9%, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,9% (-0,1%). Sinistra Italiana passa al 2,5% (+0,3%), subito dopo troviamo MDP Articolo 1 al 2,4% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (+0,1%). In fondo alla classifica troviamo i Verdi al 2,1% (-0,2%), +Europa all’1,9% (=) e Coraggio Italia all’1% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Adesso torniamo ai sondaggi politici di Termometro politico, che hanno analizzato il giudizio degli italiani sul lockdown austriaco, ovvero con limitazioni destinate solo ai non vaccinati. Il 43,2% degli italiani ritiene corretto consentire l’accesso a bar, ristoranti e altri luoghi ai soli vaccinati e senza eccezioni neanche per chi ha tampone negativo. Per il 28,8% dovrebbe essere consentito l’accesso anche con un tampone, mentre il 27,3% si è detto contrario all’ipotesi: non dovrebbero esserci limitazioni per nessuno. Il restante 0,7% ha preferito non rispondere al quesito. I sondaggi di TP hanno poi valutato il sentiment sulla decisione di Singapore di fare pagare le cure mediche ai non vaccinati: il 45,5% crede sia giusto, mentre il 53,4% boccia la decisione. Entrando nel dettaglio, il 27,2% ritiene che la salute sia un diritto di tutti, mentre per il 26,2% il vaccino deve essere una scelta personale che non deve comportare penalizzazioni.

