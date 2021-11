Sondaggi politici/ Pd al 20,4%, FdI-Lega in calo. 73% teme quarta ondata

Sorpasso completato: Enrico Letta stacca Giorgia Meloni nelle intenzioni di voto. Questo quanto risulta ai sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire: il Partito Democratico passa al 20,4%, crescita dello 0,1%, mentre Fratelli d’Italia perde lo 0,3% e scende al 20%. Calo di consensi anche per la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta al 18,4% (-0,1%).

I sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire segnala il rialzo del Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte è quotato al 16,2%, +0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Lieve calo per Forza Italia, dal 7,6% al 7,5%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e si porta al 3,9%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,1%), Articolo 1 – Mdp al 2,1% (+0,1%), Europa Verde al 2% e Sinistra Italiana al 2% (+0,1%). In calo, invece, +Europa all’1,5%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA PANDEMIA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e passiamo ai dati di Emg per Agorà. L’istituto di Fabrizio Masia ha analizzato il giudizio degli italiani sulla situazione epidemiologica e c’è grande compattezza sulla quarta ondata: il 73% teme che arrivi anche in Italia, +9% rispetto alle rilevazioni del 28 ottobre. Il 23%, invece, è del parere contrario, mentre il 4% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi sulla terza dose di vaccino anti-Covid e i dati sono pressoché in linea con quelli di sette giorni fa: il 66% è a favore del “booster”, mentre il 27% no. Il restante 7% di intervistati ha preferito non rispondere al quesito.

