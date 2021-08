Sondaggi politici/ FdI (20,6%) e Lega (20,3%) in rialzo, male il M5s: -0,3%

Giorgia Meloni ancora in vetta alla classifica dei sondaggi politici secondo Swg per Tg La7. Il celebre istituto conferma la prima posizione per Fratelli d’Italia, che passa dal 20,3% al 20,6%. Stesso balzo in avanti per la Lega, che si attesta al 20,3%. Bene anche il Partito Democratico: i dem guadagnano lo 0,2% e si portano al 19%.

I sondaggi politici di Swg segnalano il ribasso del Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,3% e sono dati al 15,5%. Forza Italia passa dal 7,1% al 6,8%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,1% ed è quotato al 3,9%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,7% (+0,2%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (-0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,1%). A chiudere la classifica troviamo Verdi al 2% (+0,2%), +Europa all’1,8% (-0,2%) e Coraggio Italia all’1,1% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLE ELEZIONI A MILANO

Passiamo ai sondaggi politici in vista delle elezioni di Milano, i dati di Winpoll forniscono spunti degni di nota. Il confronto per la poltrona da sindaco è tra Beppe Sala e Luca Bernardo, il primo ha i favori del pronostico. Il primo cittadino uscente, sostenuto dal Centrosinistra, è quotato al 48,3%. Il pediatra, sostenuto dal Centrodestra unito e da liste civiche, non va oltre il 39,6%. Una distanza di sicurezza per il volto dei Verdi, ma attenzione agli sviluppi in campagna elettorale. Il candidato del Movimento 5 Stelle, ancora non annunciando, è quotato al 3,4%, mentre Gianluigi Paragone è al 3,2%. Infine, troviamo Bianca Tedone all’1,2%, Giorgio Goggi allo 0,9% e Simone Sollazzo allo 0,5%.

