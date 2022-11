SONDAGGI POLITICI/ FdI +2,7% dalle Elezioni: M5s 17%, crollo Pd -2,6%, Lega recupera

I SONDAGGI POLITICI DOPO LE ELEZIONI: FDI, M5S, LEGA I “POSITIVI”. CROLLA IL PD

I primi giorni, le prime difficoltà e le prime polemiche: la partenza del Governo Meloni viene vista dall’elettorato italiano, nei sondaggi politici raccolti fino ad oggi, con giudizio generalmente positivo. È abbastanza normale per un Governo nuovo e soprattutto per un Governo politico che ha vinto nettamente le Elezioni: ci sono però diverse differenze all’interno e della coalizione di maggioranza, e pure nelle opposizioni. I sondaggi politici di Euromedia Research raccolti lo scorso 3 novembre per valutare la progressione dei partiti rispetto al voto del 25 settembre ci dice già molte cose: in primis, Fratelli d’Italia non vede interruzioni nel processo di consenso elettorale, un +2,7% rispetto al voto di settembre che proietta il partito della Premier Giorgia Meloni al 28,7% su scala nazionale.

SBLOCCA-TRIVELLE/ "Ecco perché è cruciale estrarre sotto le 12 miglia dalla costa"

Chi nei sondaggi politici Euromedia guadagna comunque dal voto di settembre anche se in maniera minore rispetto a FdI è il M5s di Giuseppe Conte, in questo “nuovo” ruolo (tentato) di leadership all’interno del Centrosinistra. I 5Stelle guadagnano l’1,6% e si proiettano al 17%, staccando il Partito Democratico invece in crisi nera e con un -26% che li affossa al 16,5% di stima nazionale. La Lega di Matteo Salvini invece risale la china dopo le difficoltà pre e post voto: 9% per il Carroccio, utile per tenere a bada l’8,2% del Terzo Polo in avvicinamento (+0,4%, +0,2% invece per Salvini rispetto al 25 settembre). Non va affatto bene nei sondaggi politici invece Forza Italia: Berlusconi perde l’1,6% posizionandosi al 6,5%,quasi doppiando l’alleanza Verdi e Sinistra (3,5%) ma comunque perdendo consenso all’interno del Centrodestra. Chiudono le intenzioni di voto Euromedia PiùEuropa al 2,5%, ItalExit Paragone 2,5%, Noi Moderati-Lupi all’1%. L’astensione nel Paese ad oggi si ferma al 34% degli intervistati nei sondaggi politici Euromedia.

POLITICHE ATTIVE/ I "consigli" al nuovo Governo per migliorarle

DURATA GOVERNO MELONI E IL RUOLO DI FORZA ITALIA

Dalle intenzioni di voto alla fiducia in senso stretto su chi il Governo lo presiede: i sondaggi politici Euromedia stimano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una fiducia generale al 40,6%, in crescita dello 0,9% rispetto all’ultima rilevazione. Interessante è vedere come i livelli di stima siano molto alti, ovviamente, per FdI e Lega, mentre già Forza Italia dimostra una fiducia nella Premier al 77,3%. Nelle opposizioni, “boom” per Meloni dall’ex partito di Di Maio (Impegno Civico) con il 25% di stima, mentre il Terzo Polo nutre nella leader FdI un 11% di fiducia importante: 5% tra i grillini, 3% tra i dem.

OCEAN VIKING, UE: “SBARCO SUBITO IN ITALIA”/ Meloni alla Francia: “rispettare leggi”

Nei medesimi sondaggi politici si tenta di capire quanto potrà durare l’esecutivo targato Meloni, al netto delle difficoltà esterne che potrebbero sorgere nei prossimi anni: il 26,9% ritiene che il Governo durerà 5 anni lungo l’intera legislatura, mentre il 16,2% è più drastico e pensa che l’esecutivo cadrà tra 6 mesi; stessa cifra di intenzione per la durata di un anno del Governo Meloni, mentre una durata di medio termine è data al 18,5%. In questo senso, chi viene individuato come potenziale agente “disturbatore” alla tenuta della maggioranza nel Governo è attualmente Forza Italia, divisa in più parti al suo interno e già con diversi “distinguo” rispetto al programma di Governo maturati in poche settimane di vita della squadra a Palazzo Chigi. I sondaggi politici di Euromedia stimano che il 68,2% degli intervistati ritengono ballerino l’appoggio di FI al Governo «a seconda delle norme proposte di volta in volta»; solo il 18,8% spiega ci sarà invece piena fiducia e collaborazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA