Sondaggi politici/ FdI (28,3%) e Pd (20,1%) in calo, bene Lega e FI

Qualche scostamento significativo negli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg per Tg La7. Andiamo a conoscere le intenzioni di voto degli italiani e in vetta alla classifica non risultano novità: Fratelli d’Italia si conferma primo partito del Paese anche se in calo dello 0,3%. Il partito del premier Giorgia Meloni si attesta al 28,3 per cento. In ribasso anche il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,3 al 20,1 per cento.

I sondaggi politici di Swg non riportano novità per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte restano al 16,3 per cento. Buone notizie per gli altri partiti di centrodestra: la Lega sale al 9,6 per cento, mentre Forza Italia guadagna lo 0,4 per cento e si porta al 7,5 per cento. Azione di Carlo Calenda passa dal 3,5 al 3,7 per cento, mentre l’Alleanza Verdi Sinistra resta ferma al 3,3 per cento. Piccolo passo indietro per Italia Viva, ora al 3 per cento (-0,1%). Infine spazio a +Europa al 2,6 per cento, Per l’Italia con Paragone all’1,9 per cento e Unione Popolare all’1,7 per cento.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CANNABIS

Passiamo adesso ai sondaggi di Termometro politico dedicati ai dossier politici più discussi del momento, a partire dalla cannabis. Che posizione hanno gli italiani sulla possibile legalizzazione? C’è una grande spaccatura: il 39,3 per cento è a favore di una legalizzazione completa come in molti Stati americani, è l’unico modo per regolamentarla e sottrarre il mercato alle mafie. Il 9,3 per cento è invece per una depenalizzazione che eviti la detenzione e l’ingresso nei circuiti criminali a chi coltiva e vende cannabis, ma non per la legalizzazione. Per il 28,8 per cento dovrebbe rimanere lo status quo attuale. La cannabis è pericolosa, deve essere consentita solo quella terapeutica e senza THC. Per il 19,8 per cento c’è invece troppo lassismo, è una droga come le altre: ci devono essere più controlli, pene più severe e va vietata anche la cannabis ora legale. Il restante 2,8 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

