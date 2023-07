Sondaggi politici/ FdI (28,7%) e Pd (20%) in calo. Sorride Salvini: +0,5%

Qualche variazione significativa nella supermedia dei sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Agi di questa settimana. Andando a spulciare le intenzioni di voto degli italiani, c’è chi perde terreno e chi invece conosce un buon passo in avanti. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni si attesta al 28,7 per cento (-0,2%). Stesso ribasso per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein sono quotati al 20 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 15,8 al 15,9 per cento.

La supermedia dei sondaggi Youtrend/Quorum vede un buon balzo in avanti della Lega: il Carroccio di Salvini guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 9,2 per cento. Non arrivano invece buone notizie per Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,6% e si attestano al 7,6 per cento. Tra i partiti minori, guadagnano lo 0,1 per cento sia Azione di Calenda (3,7%) che Verdi/Sinistra (3,1%). Stabili invece Italia Viva al 3% e +Europa al 2,3%. Chiudono la classifica Italexit all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,7 per cento e Noi Moderati allo 0,9 per cento.

Passiamo adesso all’analisi sentiment social firmata da Termometro Politico su Patrick Zaki, graziato dall’Egitto grazie al lavoro del governo guidato da Giorgia Meloni. L’istituto ha chiesto agli italiani se sono favorevoli alla concessione della cittadinanza al ricercatore trentaduenne: ebbene, più di sei italiani su dieci sono a favore, per la precisione il 62 per cento. Il restante 38 per cento è invece contrario. C’è grande differenza a seconda del social utilizzato: su Facebook i favorevoli scendono al 41, 2%, mentre i contrari salgono al 58,8%, mentre su Instagram la situazione si capovolge con il 64,9% di favorevoli e il 35,1% di contrari.

