Sondaggi politici/ FdI al 28,8%, Pd segue al 20,2%. Fiducia Meloni al 53%

Qualche novità da tenere in considerazione nei sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, anche se in realtà non registriamo sorpassi di alcun tipo. Non arrivano delle buone notizie per il premier Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde lo 0,2 per cento, attestandosi al 28,8 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico: i dem guadagnano lo 0,1 per cento e si portano al 20,2 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 15,5 al 15,4 per cento.

I sondaggi di Tecnè portano buone novelle a Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,1 per cento e si portano all’11, 1 per cento. Nessuna novità per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini resta stabile all’8,7 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,4 per cento, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si piazza al 3,3 per cento. Chiudono la classifica delle intenzioni di voto Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6 per cento e +Europa al 2,3 per cento. Gli altri partiti rappresentano il restante 4,2 per cento.

Sondaggi politici: i dati su governo e premier

Andiamo adesso a scoprire i sondaggi di Tecnè per l’agenzia Dire legati alla fiducia nei confronti del governo e del primo ministro. Partiamo dalle rilevazioni legati all’esecutivo, c’è una grande divisione: il 47,3 per cento ha fiducia, mentre il 46,7 per cento è del parere opposto. Il restante 6 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Maggiore gradimento nei confronti di Giorgia Meloni secondo le rilevazioni di Tecnè: Il 53 per cento ha dichiarato di avere fiducia nel premier, di parere contrario il 43,1 per cento. Il restante 3,9 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

