SONDAGGI POLITICI/ FdI 30,5%, Pd immobile al 15%: Lega davanti Azione. Su Regionali…

Negli ultimi sondaggi politici di Proger IndexResearch presentati a “PiazzaPulita” nell’ultima puntata del 26 gennaio, una verità emerge ormai chiara per gli scenari attuali dei partiti in Italia: Meloni, seppur in calo rispetto alle scorse settimane, resta in fase di “doppiaggio” del Partito Democratico, comunque davanti ai 5Stelle e con una coalizione di Centrodestra al Governo che non vede calare di molto il proprio vantaggio su Pd, M5s e Terzo Polo. Alla vigilia di un mese importante come quello di febbraio, dove Elezioni in Lombardia e Lazio assieme alle PrimariePd forse daranno qualche “scossone” ai consensi degli italiani, le intenzioni di voto presentate da Index confermano il trend di questo ultimo periodo.

Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito del Paese con il 30,5% dei consensi, davanti al 17,5% del Movimento 5Stelle di Conte e al 15,1% del Pd di Enrico Letta: distanza siderale tra la testa e il resto dei partiti, così come tra il tandem progressista e il terzetto Lega-TerzoPolo-ForzaItalia. Secondo i sondaggi politici Index, il Carroccio di Salvini resta davanti con l’8,2% di stima su scala nazionale, 7,9% per il tandem Calenda-Renzi mentre gli azzurri di Berlusconi non riescono a risalire oltre il 6,7% nazionale. Chiudono le intenzioni di voto l’alleanza Verdi-Sinistra in ripresa al 4%, PiùEuropa al 3%, ItalExit al 2,2% e tutti gli altri partiti che assieme non vanno oltre il 4,9%.

ELEZIONI LOMBARDIA E LAZIO, GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SULLE REGIONALI

È scattato invece il silenzio elettorale a 15 giorni dalle Elezioni Regionali di Lombardia e Lazio (il 12-13 febbraio prossimi): gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg per il Messaggero e Il Giorno – interviste tra il 26 e il 27 gennaio, quindi prima del silenzio elettorale – danno al Centrodestra un vantaggio importante tanto per la coalizione Fontana quanto per quella a sostegno di Francesco Rocca. Andando con ordine, i sondaggi politici Swg-IlGiorno per le Regionali di Lombardia vedono la forbice per il Presidente uscente Attilio Fontana tra il 46 e il 50% delle preferenze: indietro e per il momento “fuori dalla partita” il candidato favorito tra le opposizioni, ovvero Pierfrancesco Majorino, sostenuto da Pd-M5s-AVS ma fermo tra il 32 e il 36%. Il Terzo Polo di Letizia Moratti invece non andrebbe oltre il 14-18% come “forbice”, ultima sarebbe Mara Ghidorzi dell’Unione Popolare di De Magistris all’1-3%.

Fronte Regionali Lazio, i sondaggi politici Swg per il Messaggero danno il candidato del Centrodestra unito Francesco Rocca tra il 43 e il 47% delle preferenze per gli elettori intervistati: Alessio D’Amato con Pd, Terzo Polo, AVS, Lista D’Amato, PSI, +Europa e Demos non riesce ad andare oltre il 32-36%, così come Donatella Bianchi del M5s al momento vale il 15-19% dei sondaggi. Restano pochi voti distribuiti secondo le analisi di Seg per tutti gli altri candidati: Rosa Rinaldi, sostenuta da Unione Popolare 1-2%; Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Quarto Polo e Lista Pignalberi 1-2%; Sonia Pecorilli, sostenuta da Partito Comunista 0,5-1,5 %. Ancora indecisi per le Regionali del Lazio risultano essere, secondo i sondaggi politici Swg, il 19% degli intervistati.











