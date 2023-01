Sondaggi politici/ FdI doppia Pd, M5s 17,7%. 100 giorni Governo Meloni, ok dal 46%

SONDAGGI POLITICI QUORUM/YOUTREND: PRIMI 100 GIORNI DI GOVERNO MELONI: 46% APPROVA

Dopo i primi 100 giorni di Governo la maggioranza tiene bene anche nei sondaggi politici: quasi un italiano su due che approva e un paragone rispetto agli altri precedenti Governi che rende la coalizione Meloni tra i primissimi posti. Lo indicano i sondaggi politici Quorum-YouTrend per SkyTg24 pubblicati oggi venerdì 27 gennaio: fiducia, tematiche, operato e intenzioni di voto concorrono a presentare i primi 100 di Governo come un successo, non senza ovviamente complessità e polemiche. Il 46% giudica positivo quanto compiuto finora dal Centrodestra, mentre il 40% disapprova e il 14% non sa/non risponde.

Oltre metà degli italiani dichiara che questo governo ha fatto ciò che si aspettava, se non meglio (il 53%) specie sugli ambiti di politica estera, energia ed economia dove il 20% ritiene siano stati portati avanti ottimi interventi. Nei sondaggi politici realizzati tra il 23 e il 26 gennaio da Quorum/YouTrend si scopre poi come le priorità ora restano le medesime di sempre, con attese soprattutto su economia (49%), sanità (47%) ed energia (33%) per uno sviluppo futuro migliore.

INTENZIONI DI VOTO E REGIONALI, CENTRODESTRA VOLA NEI SONDAGGI POLITICI

Passando ai dati più prettamente politici, i sondaggi politici di YouTrend con Quorum per SkyTG24 confermano anche nelle intenzioni di voto nazionali i risultati ottimi della maggioranza finora: Fratelli d’Italia resta primo partito nel Paese con il 29,6% trainato dalla Premier Giorgia Meloni, con i rivali del Centrosinistra che restano con fortissimo distacco al secondo e terzo posto. M5s di Conte cala al 17,7% mentre il Partito Democratico ormai prossimo alle Primarie vale oggi solo il 15,8%, in pratica doppiato da FdI e staccato dai 5Stelle. La Lega di Salvini tiene all’8,7% mentre sale il Terzo Polo di Calenda e Renzi al 7,8%, staccando Forza Italia di Berlusconi che rimane al 6,7% in forma stabile.

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici per Sky l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,5%, PiùEuropa al 2,3%, ItalExit all’1,9%, Noi Moderati all’1,5%, Unione Popolare 1,3% e tutti gli altri partiti-liste che non vanno oltre il 3,2% su scala nazionale. Ad oggi, l’astensione in Italia vale ancora il 40,2% dei rispondenti al sondaggio. Capitolo rapido finale dedicato alle Elezioni Regionali di Lazio e Lombardia attese il 12-13 febbraio prossimi: i sondaggi politici raccolti fino al 26% gennaio dicono che per il Centrodestra dei due candidati unitari vi sono buonissime possibilità di vedere il successo nello spoglio del lunedì pomeriggio. Nel Lazio Francesco Rocca mantiene un 8% di vantaggio sul Centrosinistra, grazie al 40,8% del candidato ex n.1 di Croce Rossa contro il 32,4% dell’ex assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Sale al 20,8% ma resta comunque fuori dalla partita la candidata del M5s Donatella Bianchi, mentre restano pochi i margini per gli altri candidati: Rinaldi di Unione Popolare al 2,5%, Pecorilli del Partito Comunista Italiano all’1,8%, Pignalberi del Quarto Polo all’1,7% (astensione sale invece al 44,3%). Per i sondaggi politici di Lombardia invece, Quorum conferma la vittoria per Attilio Fontana dato ormai al 48,4%, contro il 34,4% di Majorino per il Centrosinistra Pd-M5s, 14,3% per Letizia Moratti del Terzo Polo e 2,9% per Ghidorzi di Unione Popolare (astenuti o indecisi calano al 32,8%).

Sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24: 46% promuove i primi 100 giorni del governo #Meloni https://t.co/59QIQhpD9Y — Sky tg24 (@SkyTG24) January 27, 2023













