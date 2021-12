Sondaggi politici/ FdI a -0,1% dal Pd, Lega al 18,5%. Italia Viva a quota 4,2%

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Emg per Cartabianca, non mancano le novità di rilievo. La corsa alla vetta è sempre più accesa: il Partito Democratico, quotato al 19,7%, deve fare i conti con Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 19,6%. In terza posizione troviamo la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini è dato al 18,5%.

I sondaggi politici di Emg per Cartabianca stimano il Movimento 5 Stelle al 15,3%, mentre Forza Italia non va oltre il 7,2%. Buone notizie per Italia Viva di Matteo Renzi, quotato al 4,2%, mentre Azione di Carlo Calenda è al 3,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Europa Verde al 2,4%, Sinistra Italiana al 2,3% e Articolo 1-MDP all’1,7%. Infine, segnaliamo Noi con l’Italia all’1,5%, Coraggio Italia all’1,4% e Più Europa all’1,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL COVID

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico e accendiamo i riflettori su una delle note dolenti per il governo, ovvero la comunicazione sull’emergenza Covid. Il giudizio è parecchio pesante per l’esecutivo: solo per il 12,7% è stata piuttosto equilibrata nel complesso. Per il 38,8% degli intervistati è stata confusa e spesso contraddittoria, mentre per il 21,1% è stata di parte, troppo schierata dalla parte della propaganda a favore dei vaccini. Per il 17,3%, invece, ha dato troppo spazio ai no vax e ai no green pass, mentre per il 10% è stata eccessivamente catastrofista, fin dall’inizio della pandemia. Il restante 1,1% ha preferito non rispondere al quesito.

