Sondaggi politici/ FdI al 20,1%, Pd a -0,2%. Terza dose: 61% a favore

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alla supermedia di Youtrend/Quorum per Agi. In vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,4% e si attesta al 20,1%. Il Partito Democratico guadagna terreno: i dem di Enrico Letta passano dal 19,7% al 19,9%. Terza posizione per la Lega: il Carroccio perde lo 0,3%, quotato al 18,7%.

Secondo la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum, il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,4% e si attesta al 16,1%. Bene anche Forza Italia, dato al 7,4%, in rialzo di mezzo punto percentuale. Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,5%, mentre Italia Viva e Articolo 1 – MDP perdono lo 0,2%, attestandosi rispettivamente al 2,4% e all’1,9%. In fondo alla classifica troviamo Sinistra Italiana all’1,9%, Verdi all’1,8% e +Europa all’1,5%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di EMG per Agorà. Cosa ne pensano gli italiani della terza dose? Più di sei italiani su dieci, il 61% per la precisione, è disponibile a fare il richiamo, mentre il 28% è di parere contrario. Il restante 11% ha preferito non rispondere. Il 64% degli intervistati si è detto preoccupato per l’arrivo di una quarta ondata di contagi, mentre il 21% non ha questo timore.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla riforma delle pensioni. Il 38% sostituirebbe Quota 100 con un’altra riforma, mentre il 26% opterebbe per un sistema a scaloni nei prossimi anni. Solo l’11% vorrebbe un ritorno alla legge Fornero, mentre il restante 25% ha preferito non rispondere al quesito.

