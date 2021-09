Sondaggi politici/ FdI al 20,4%, Lega-Pd in calo. 55% a favore dell’obbligo vaccinale

Sorride solo la Meloni nei sondaggi politici di EMG per Agorà. Fabrizio Masia ha presentato le ultime rilevazioni dell’istituto nell’appuntamento odierno con il programma di Luisella Costamagna e tutti i principali partiti sono in calo. Unica eccezione Fratelli d’Italia, in rialzo dal 20,3% al 20,4%. In ribasso, invece, Lega e Partito Democratico, entrambi dello 0,1%: il Carroccio si attesta al 19,5%, i dem al 18,6%.

I sondaggi politici di EMG per Agorà quotano il Movimento 5 Stelle al 16,1%, in calo dello 0,1%, mentre Forza Italia arretra al 7%. Azione di Carlo Calenda è dato al 3,5%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 3,3%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul green pass obbligatorio. EMG ha chiesto agli italiani se il certificato verde andrebbe esteso a tutte le categorie dei lavoratori o solo ad alcune: a tutte le categorie per il 60%, a nessuna per il 18%, solo ad alcune per il 15%. I grandi sostenitori dell’estensione sono gli elettori di Partito Democratico (92%) e Forza Italia (89%), mentre i più scettici sono gli elettori di Fratelli d’Italia (40%) e Lega (635). L’istituto di Fabrizio Masia ha poi chiesto agli italiani un giudizio su obbligo vaccinale per tutti e green pass allargato: la maggioranza, il 55%, è per il vaccino obbligatorio, mentre il 24% è a favore dell’estensione del certificato verde. Il restante 18% ha preferito non rispondere al quesito.

