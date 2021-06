Sondaggi politici/ FdI al 20,7%, Lega scende al 20,3%. Pd e M5s in rialzo

Il Centrodestra è ad un passo dal 50%, mentre l’area giallorossa recupera terreno. Questo quanto trapela dai sondaggi politici di SWG per TgLa7. Ma c’è anche un altro dato da non sottovalutare: dopo Tecnè, ci troviamo di fronte ad un’altra rilevazione che conferma il sorpasso di Giorgia Meloni ai danni di Matteo Salvini…

Éric Zemmour: "Io presidente Francia? Mi ci immagino"/ "Politica priva di cultura"

I sondaggi politici di SWG per Tg La7 quotano Fratelli d’Italia al 20,7%: il partito della Meloni guadagna lo 0,2% rispetto alla precedente rilevazione, approfittando del calo della Lega. Il Carroccio infatti passa dal 20,6% al 20,3% e scende in seconda posizione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Dopo i due partiti di Centrodestra, i sondaggi politici di SWG segnalano il Partito Democratico al 18,8% in crescita dello 0,2%. Buone notizie anche per il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,6% e sale al 16,6%. Forza Italia torna al 7%, +0,2% rispetto a una settimana fa, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra spicca Azione di Carlo Calenda al 3,9% (+0,1%). Sinistra Italiana passa dal 2,5% al 2,7%, mentre MDP Articolo 1 perde lo 0,1%, attestandosi al 2,3%. Se la passa peggio Italia Viva: il partito di Matteo Renzi è al 2,1% (-0,2%). Infine, in fondo alla classifica troviamo +Europa all’1,8% (-0,1%), Verdi all’1,5% (-0,3%) e Coraggio Italia all’1% (-0,3%). Le altre liste messe assieme rappresentano l’1,3%. Piuttosto elevata la percentuale degli indecisi, quotata al 39%.

CAOS M5S/ “Oggi Grillo dirà no a Conte, che farà una sua Dc con il Pd”

LEGGI ANCHE:

“Rifiuti in strada per far perdere la Raggi”/ Ass. M5s Roma: le colpe di Zingaretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA