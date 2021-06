Sondaggi politici/ FdI (20,5%) scavalca la Lega, Pd al 19,2%. Berlusconi al 9,3%

Importanti aggiornamenti dai sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire: Giorgia Meloni ha scavalcato Matteo Salvini. Secondo i dati dell’istituto, Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese, passando dal 20,3% al 20,5%. Sorpasso possibile grazie al calo della Lega, in perdita dello 0,3% e quotato al 20,4%.

I sondaggi politici di Tecnè segnalano il Partito Democratico in rialzo al 19,1% (+0,2%), mentre il Movimento 5 Stelle perde ancora terreno: i grillini perdono lo 0,4% e si attestano al 15,2%. Forza Italia sale al 9,3%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,1%), Italia Viva al 2,2% (+0,1%) e Sinistra Italiana all’1,9% (-0,2%). Infine, troviamo Verdi all’1,8% (+0,1%), +Europa all’1,4% (+0,1%) e Coraggio Italia all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI, I DATI DI TP

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico e analizziamo uno dei temi più discussi degli ultimi giorni, ovvero la decisione della Nazionale italiana di non inginocchiarsi contro il razzismo. Cosa ne pensano gli italiani? Il 26,2% approva il gesto di inginocchiarsi, considerandolo un gesto forte e molto utile, nonché efficace, contro il razzismo. Anche il 18,5% lo approva, ma se effettuato in occasione di eventi specifici e non in modo permanente, altrimenti verrebbe inflazionato e perderebbe efficace. Il 23,2% crede invece che tali gesti siano puro spettacolo esteriore e non servono a nulla in realtà. Più di tre italiani su dieci, il 30,3% per la precisione, non approva il gesto di inginocchiarsi: è un gesto che promuove un’agenda politica di parte che rischia di creare ancora più divisioni. Il restante 1,8% ha preferito non rispondere al quesito.

