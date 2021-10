Sondaggi politici/ FdI al 20,9%, Pd e Lega in calo. Draghi, fiducia al 50,5%

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici di Termometro politico. Confermato il primo posto di Fratelli d’Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni registra un calo e si attesta al 20,9%. Buon risultato per il Partito Democratico: i dem salgono al 20,3%. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini, in flessione al 19,7%.

Risultati Sicilia, diretta ballottaggi Comunali 2021/ Pd ok a Vittoria Favara Lentini

I sondaggi politici di TP segnalano un ribasso anche per il Movimento 5 Stelle, dato al 15,5%. Forza Italia guadagna terreno e si porta al 7%, mentre Azione di Carlo Calenda è quotato al 3,4%. Nessuna variazione per Sinistra Italiana e Italia Viva di Matteo Renzi, rispettivamente al 3,4% e al 2,5%. Infine, spazio a +Europa all’1,5%, Verdi all’1,5% e Pc all’1%.

RISULTATI SARDEGNA, BALLOTTAGGI COMUNALI 2021/ Affluenza Capoterra, sindaci Trentino

SONDAGGI POLITICI: FIDUCIA DRAGHI AL 50,5%

I sondaggi politici di TP hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento nei confronti di Mario Draghi e c’è da segnalare un rialzo: il 50,5% ha fiducia nel premier, entrando nel dettaglio il 21,7% molta e il 28,8% abbastanza. Il 48,6%, invece, non ha fiducia: il 19,4% ne ha poca, mentre il 29,2% nessuna. Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle prossime elezioni e sulle intenzioni dei partiti: per il 49,5% c’è poco interesse a votare prima del 2023 come prima, in troppi perderebbero il posto da deputato. Per il 7,7% c’è un interesse maggiore, il Centrosinistra vede la possibilità di vincere, mentre per il 15,8% c’è un interesse maggiore perché il Centrodestra teme di logorarsi ancora di più con questo governo e potrebbe staccare la spina. Per il 20,8%, invece, c’è un interesse minore perché il Centrodestra teme di perdere e il Centrosinistra con Draghi si sente rafforzato.

LEGGI ANCHE:

Sudan, colpo di Stato: primo ministro arrestato/ Abdalla Hamdok ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA