Sondaggi politici/ FdI al 21%, Lega +0,6%, crollo Pd. Obbligo vaccinale: 63% a favore

Movimenti in vetta alla classifica ma non solo nei sondaggi politici di SWG per Tg La7. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e in testa alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 21%, in crescita dello 0,4%. Bene anche la Lega: il partito di Matteo Salvini passa dal 19,8% al 20,4%.

Oms contro la terza dose: "Necessaria solo per fragili"/ "No richiami per gli altri"

I sondaggi politici di SWG segnalano un vistoso passo indietro per il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,7% e scendono al 18,4%. Il Movimento 5 Stelle passa dal 16,3% al 16%,mentre Forza Italia perde lo 0,1% ed è dato al 6,9%. Stabile Azione di Carlo Calenda al 3,7%, mentre Italia Viva è in rialzo dello 0,2%, dato al 2,6%. A chiudere la classifica troviamo Sinistra Italiana al 2,4%, MDP Articolo 1 al 2,4%, Verdi all’1,9%, +Europa all’1,8% e Coraggio Italia all’1%.

Afghanistan, Panshir: "Fermate genocidio talebano"/ "Massacro continuo di civili"

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG su green pass e obbligo vaccinale. Partiamo dai dati sul certificato verde, che dal 1° settembre è diventato obbligatorio per poter usufruire dei mezzi per gli spostamenti a lunga percorrenza. Cosa ne pensano gli italiani? Tre su quattro, il 74% per la precisione, sono favorevoli, mentre il 22% è contrario. Il restante 4% ha preferito non rispondere.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sull’obbligo vaccinale, uno dei temi più dibattuti all’interno della maggioranza di governo, ma non solo. Il 63% degli intervistati è favorevole a rendere il vaccino obbligatorio per tutti: spicca il dato degli elettori Pd (82%), mentre c’è grande divisione tra gli elettori di FdI (48%). Il 10% è invece contrario: il dissenso più grande si registra tra elettori del Movimento 5 Stelle (36%).

Ddl cannabis, via libera a mini-coltivazioni in casa/ Legge alla Camera, ma è scontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA