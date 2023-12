Sondaggi politici/ FdI al 28,3%, Pd segue al 19,4%. M5s e Forza Italia in rialzo

Nuovo appuntamento con la supermedia dei sondaggi politici stilata da Quorum/Youtrend per Agi. Qualche novità degna di nota nelle intenzioni di voto aggiornate, a partire dal ribasso di Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni resta il primo in Italia ma perde lo 0,7 per cento e scende al 28,3 per cento. Il Partito Democratico fa un passettino in avanti: i dem di Elly Schlein guadagnano lo 0,1 per cento e si portano al 19,4 per cento. +0,2 per cento invece per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte sono quotati al 15,9 per cento.

La supermedia dei sondaggi politici stilata da Quorum/Youtrend per Agi porta cattive notizie alla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 9,3 al 9,1 per cento. Balzo in avanti invece per Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,3 per cento e si attestano al 7,7 per cento. Tra i partiti minori di sinistra troviamo Azione al 3,9 per cento, Verdi-Sinistra al 3,4 per cento e Italia Viva al 3,3 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Italexit all’1,9 per cento, Unione Popolare all’1,3 per cento e Noi Moderati all’1,2 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Eumetra

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Eumetra per Piazzapulita incentrati sulle forze di opposizione. Le forze fuori dalla maggioranza dovrebbero coalizzarsi tra di loro? C’è grande unità verso il sì sia tra gli elettori del Partito Demcoratico (81,9 per cento), che tra quelli del Movimento 5 Stelle (76,4 per cento). Contrario rispettivamente il 10,3 per cento degli elettori dem e il 17,3 per cento degli elettori grillini: per questa fetta di intervistati ciascun partito deve agire in autonomia. Il restante 7,8 per cento degli elettori piddini ha preferito non rispondere al quesito, percentuale che scende al 6,3 per cento tra gli elettori pentastellati.











