Sondaggi politici/ FdI al 28,5%, Pd scende al 19,3%. Stabili FI e Lega

Qualche novità degna di nota nei sondaggi politici firmati da Tecnè per l’agenzia Dire. Non rappresenta sicuramente una sorpresa trovare Fratelli d’Italia in vetta alla classifica delle intenzioni di voto: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,1 per cento e si porta al 28,5 per cento. Passettino indietro invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein perdono lo 0,1 per cento e scendono al 19,3 per cento. Guadagna terreno il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte passa dal 16,4 al 16,6 per cento.

I sondaggi politici di Tecnè per Dire segnalano Forza Italia stabile al 10,1 per cento. Stesso discorso per la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini non si smuove dal 9 per cento. Per quanto concerne i partiti minori, Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 per cento e si attesta al 3,6 per cento, stesso discorso per l’Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 3,3 per cento. Chiudono la classifica Italia Viva di Matteo Renzi (+0,1 per cento) e +Europa con Emma Bonino (=), entrambi al 2,4 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Tecnè

I sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire hanno poi acceso i riflettori sul gradimento degli italiani nei confronti dei leader. Anche in questo caso troviamo in testa Giorgia Meloni: il primo ministro si attesta al 44 per cento. Secondo posto per il ministro degli Esteri Antonio Tajani al 32 per cento, seguito a stretto giro di posta dal leader grillino Giuseppe Conte al 31,2 per cento. La segretaria dem Elly Schlein è quotata al 30 per cento, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini staccato di mezzo punto percentuale. Poi spazio a Maurizio Lupi al 25,8 per cento e ad Emma Bonino al 25,4 per cento. Tutti sotto quota 20 per cento gli altri leader: Carlo Calenda al 19,6 per cento, Angelo Bonelli al 16,4 per cento, Nicola Fratoianni al 16 per cento, mentre Matteo Renzi è al 14,2 per cento.

