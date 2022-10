Sondaggi politici/ FdI cresce ancora (26,8%), M5s +1,1%, Terzo polo supera la Lega

A una settimana dal voto, è tempo di analizzare i nuovi sondaggi politici. Prendiamo come riferimento i dati forniti da Swg per Tg La7. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto troviamo ancora Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni continua a crescere e si attesta al 26,8% (+0,8%). Brutto ribasso per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 19,1% al 18,1%.

Come per FdI, i sondaggi politici di Swg segnalano il trend positivo per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte sono stimati al 16,5% (+1,1%). Sorpresa al quarto posto: il Terzo polo (Azione e Italia Viva) supera la Lega. I due partiti sono rispettivamente all’8,3% e all’8,2%. In ribasso anche Forza Italia: gli azzurri di Berlusconi passano dall’8,1% al 7,6%. In fondo alla classifica troviamo Verdi e Sinistra al 4%, +Europa al 3,3%, Italexit al 2,2% e Noi Moderati all’1,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Passiamo adesso ai sondaggi politici firmati da Termometro politico e analizziamo il pensiero degli italiani sul governo di centrodestra che sta nascendo. L’esecutivo con tutta probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni, ma quanto durerà? Per la maggioranza degli intervistati, il 38,1%, durerà cinque anni. Per il 15,2% durerà più di metà legislatura, ma meno di cinque anni, mentre per il 21,4% durerà meno di metà legislatura. Per il 13,8% durerà meno di un anno, mentre il restante 11,5% ha preferito non rispondere al quesito. Sempre per quanto riguarda il governo Meloni, quanti italiani avrebbero fiducia? Il 45,2% esprime gradimento: il 28,2% ha molta fiducia, il 17% abbastanza. Di parere opposto il 53,2%: il 20,1% ha poca fiducia, mentre il 32,2% per nulla.

