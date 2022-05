Sondaggi politici/ FdI e Pd al 21%, in calo Lega-M5s. Leader: Meloni al 36%

Sorridono Giorgia Meloni e Enrico Letta, di umore diverso Matteo Salvini e Giuseppe Conte. I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera segnalano un importante rialzo sia per Fratelli d’Italia che per il Partito Democratico: i due partiti condividono la prima piazza delle intenzioni di voto al 21 per cento.

I sondaggi politici di Ipsos segnalano il ribasso della Lega: il Carroccio di Salvini perde quasi un punto e mezzo e si attesta al 15,1%. Non se la passa troppo meglio il Movimento 5 Stelle: i pentastellati passano dal 15% al 13,7%. Quasi mezzo punto percentuale in meno per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono quotai all’8,3%. Ottimo balzo in avanti per Italexit: il soggetto politico di Paragone è stimato al 4,5%. La federazione Azione/+Europa scende al 3,3%, mentre Italia Viva è in ribasso al 2,2%. Segnaliamo infine Sinistra Italiana al 2,1% e Articolo 1 – Mdp all’1,2%. In aumento la percentuale di indecisi e astenuti: dal 40% al 41%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI LEADER

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera segnalano il gradimento del governo al 55% e il gradimento del premier Mario Draghi al 58%, entrambi in calo di tre punti percentuali. Per quanto riguarda la classifica di gradimento dei leader, in vetta troviamo Giorgia Meloni di FdI al 36%. Subito dietro spazio a Giuseppe Conte e Roberto Speranza, rispettivamente al 32% e al 31%. Il Cavaliere Silvio Berlusconi si attesta al 27%, mentre Enrico Letta e Emma Bonino sono quotati al 26%. Gianluigi Paragone segue al 25%, mentre sia Matteo Salvini che Giovanni Toti sono al 24%. Carlo Calenda è stimato al 22%. Sotto quota 20 per cento troviamo Nicola Fratoianni (18%), Angelo Bonelli (16%), Maurizio Lupi (16%). Fanalino di coda l’ex premier Matteo Renzi, dato al 14%.

