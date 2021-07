Sondaggi politici/ FdI in testa al 20,3%, Lega-Pd in calo. Boom Forza Italia: +0,6%

Principali partiti in calo secondo i sondaggi politici di SWG per Tg La7. L’istituto conferma la vetta per Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia perde lo 0,2% e si attesta al 20,3%. Resta a distanza di sicurezza la Lega: il partito di Matteo Salvini passa dal 20,1% al 20%. Anche il Partito Democratico deve fare i conti con un ribasso: -0,2%, dem quotati al 18,8%.

Silvio Berlusconi/ "Chi non si vaccina accetti limitazioni: preoccupato da divisioni"

I sondaggi politici di SWG portano buone notizie al Movimento 5 Stelle: i pentastellati guadagnano lo 0,6% e si portano al 15,8%. Stesso score per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi si attestano al 7,1%. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3% e scende al 3,8%, mentre Sinistra Italiana passa dal 2,4% al 2,5%. Mdp-Articolo 1 e Italia Viva perdono lo 0,2%, scendendo rispettivamente al 2,4% e al 2,3%. Infine segnaliamo +Europa al 2% (+0,2%), Verdi all’1,8% (=) e Coraggio Italia all’1,1% (-0,2%).

Matteo Salvini/ “Si al vaccino ma anche alla libertà di scelta, scuola? Vi spiego”

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GREEN PASS

Continuiamo l’analisi dei sondaggi politici di SWG e accendiamo i riflettori sul green pass. L’istituto ha chiesto agli italiani come valuta l’obbligatorietà del certificato verde per trasporti, luoghi pubblici ed eventi. Ebbene, la possibile decisione del governo non smuoverebbe più di tanto i no vax: l’85% sicuramente non si vaccinerebbe, il 13% probabilmente non si vaccinerebbe, mentre solo il 2% cambierebbe idea. Risultati diversi tra gli indecisi, con il 25% pronto a vaccinarsi: il 2% sicuramente, il 23% probabilmente. Il restante 75% confermerebbe i dubbi sul farmaco anti-Covid: il 65% probabilmente non si vaccinerebbe, mentre il 10% sicuramente non si vaccinerebbe.

LEGGI ANCHE:

GOVERNO E GREEN PASS/ "Ecco la formula giusta che serve a Draghi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA